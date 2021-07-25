Во Франции на протесты против новых ограничений вышли более 150 000 человек

В демонстрации в Париже приняли участие 11 000 человек, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на подсчеты МВД.

В ходе акций протеста в Париже у Елисейских полей произошли столкновения с полицией, стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Министр внутренних дел Жеральд Дерманен осудил насилие, направленное против полицейских и журналистов, а также указал, что девять человек задержаны.

На прошлой неделе в протестах против вводимых правительством для борьбы с Covid-19 требований приняли участие 114 000 человек, свидетельствуют подсчеты МВД.