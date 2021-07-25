Вс, 25.07.2021
Хочу сказать, что очень я разочаровалась в церемонии открытия. Пустые трибуны, все было создано только для телевизора. Анастасия Кравченока, пляжная волейболистка об Олимпийских играх
Анастасия Кравченока, пляжная волейболистка об Олимпийских играх

Во Франции на протесты против новых ограничений вышли более 150 000 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В столице Франции Париже и других городах страны в субботу прошли акции протеста против новых требований, которые вводятся, чтобы остановить пандемию коронавируса. В протестах приняли участие примерно 161 000 человек, пишет dpa.

В демонстрации в Париже приняли участие 11 000 человек, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на подсчеты МВД.

В ходе акций протеста в Париже у Елисейских полей произошли столкновения с полицией, стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Министр внутренних дел Жеральд Дерманен осудил насилие, направленное против полицейских и журналистов, а также указал, что девять человек задержаны.

На прошлой неделе в протестах против вводимых правительством для борьбы с Covid-19 требований приняли участие 114 000 человек, свидетельствуют подсчеты МВД.

Масштабные демонстрации против введенных правительствами в связи с пандемией ограничений в субботу прошли также в Австралии, Италии и Греции.


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