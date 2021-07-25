Минздрав о ревакцинации от Covid-19: пока еще нельзя сказать, потребуется ли

В Минздраве сообщили, что научные исследования и наблюдения в этой сфере продолжаются.

Однако, допуская, что поддерживающие дозы могут потребоваться, например, для определенных групп общества, Европейское агентство лекарств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже сотрудничают между собой и с национальными техническими консультационными группами по иммунизации (в Латвии - IVP), работающие в которых эксперты дают советы в связи с координированными ECDC программами по вакцинации.

В Минздраве указывают, что любые новые доступные доказательства по этой теме оцениваются по возможности быстрее. Особый интерес - к реальным данным эффективности практики в Европе и других странах мира, чтобы дополнить данные клинических исследований о поддерживающих дозах вакцины.

Европейские агентство лекарств связывается и с разработчиками вакцин, чтобы согласовать подачу этих данных. Это должно обеспечить по возможности скорейшее введение мероприятий нормативного регулирования в случае необходимости поддерживающей дозы.

Если дополнительная вакцинация потребуется, то ее можно будет осуществить с помощью уже зарезервированных для Латвии вакцин, допускает Минздрав, отмечая, что действующие договоры предусматривают обеспечение вакцин для Латвии в случае, если они будут разработаны для адаптации к новым штаммам вируса.