Свидетель о виновниках аварии после ДТП в Кенгарагсе: "Бросились по кустам как тараканы"

Каршеринговый электроавтомобиль Renault Zoe днем 22 июля не сумел вписаться в один из поворотов Кенгарагса, наехал на бордюр и по инерции с пробитыми шинами проехал еще несколько метров вперед, пока не остановился недалеко от автобусной остановки на перекрестке улиц Рушону и Прушу, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Опрошенная передачей свидетельница Инга указывает, что скорость автомобиля в момент аварии была большой, и одной женщине очень повезло, что ее не сбили и она не погибла. После того, как попавшая в ДТП машина остановилась, из нее вылезли три человека и, говоря словами Инги, - бросились по кустам как тараканы.

ФОТО: Скриншот видео

Молодые люди незамедлительно бросились бежать с места аварии, так как, скорее всего, поняли, что вокруг находятся десятки людей, которые однозначно вызовут полицию. Невольные свидетели аварии действительно позвали на помощь экипаж патрульной полиции участка Кенгарагс, который по счастливой случайности как раз проезжал неподалеку от улицы Рушону.

Стражи порядка отправились на поиски и по горячим следам задержали двух возможных пассажиров Renault. Молодые люди от комментариев на камеру отказались, добавив лишь, что у них сегодня и так уже передозировка адреналина.

ФОТО: Скриншот видео

Несмотря на то, что водителя сразу задержать не удалось, штрафа он избежать не сможет - автомобиль арендовало конкретное лицо, которому придется ответить за содеянное.

Человеку, управлявшему Renault, придется считаться с наказанием за покидание места происшествия, а также с дополнительными санкциями от каршерингового предприятия и, конечно, с дальнейшими расходами на ремонт машины.