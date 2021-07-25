Видео ⟩ 14-летняя китайская баскетболистка ростом 2,26 м не оставляет надежд соперницам

Чжан Цзыюй - подросток из провинции Шаньдун на востоке Китая. В финальном матче возрастной группы U-15 она набрала 42 очка, сделала 25 подборов и блокировала шесть бросков.

Большинство ровесников по росту не достают Цзыюй даже до подмышек. У защитников нет надежды остановить ее.

Цзыюй сравнивают с когда-то лучшим баскетболистом Китая Яо Мином, который восемь раз принимал участие в Матче звезд НБА. В драфте НБА в 2002 году его под первым номером выбрала команда "Хьюстон Рокетс".

"Дело в том, что ей всего 14 лет. У нее будет многообещающее будущее, если она улучшит свои навыки, - пишет Global Times со ссылкой на спортивного комментатора, - Женский баскетбол Китая находится в её руках".

Вблизи корзины членам ее команды остается только отдать пас на Цзыюй, и два очка, можно сказать, в кармане. Не исключено, что она подрастёт еще больше.

Цзыюй родилась в семье баскетболистов. Ее родители профессионально занимались этим видом спорта, мать даже играла в сборной Китая. Рост отца составляет 2,13 метра, а матери - 1,98.