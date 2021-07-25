Севастова и Остапенко не смогли преодолеть первый раунд олимпийского турнира
Латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алена Остапенко не преодолели первый раунд олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде.
Латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алена Остапенко не преодолели первый раунд олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде.
Севастова в первом туре со счетом 6-2, 4-6, 2-6 проиграла француженке Фионе Ферро. Для Севастовой, которая занимает в рейтинге WTA 53-е место, выступление в Токио было дебютом на Олимпийских играх. Ферро занимает в рейтинге WTA 64-е место.
Галерея: Выступление Анастастии Севастовой
Остапенко с результатом 4-6, 7-6 (7:2), 4-6 уступила российской теннисистке Елене Весниной. В рейтинге WTA Остапенко занимает 30-е место, Веснина - 305-е.
Галерея: Выступление Алены Остапенко
В одиночном разряде олимпийского турнира участвуют 64 теннисистки.
Латвийские теннисистки в воскресенье сразятся также в парном разряде против австралиек Саманты Стосур и Эллен Перес.