Севастова и Остапенко не смогли преодолеть первый раунд олимпийского турнира

Севастова в первом туре со счетом 6-2, 4-6, 2-6 проиграла француженке Фионе Ферро. Для Севастовой, которая занимает в рейтинге WTA 53-е место, выступление в Токио было дебютом на Олимпийских играх. Ферро занимает в рейтинге WTA 64-е место.