День #2 ⟩ Пять свежих медалей у россиян. Брат и сестра из Японии в течение часа выиграли золото
В воскресенье, 25 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 18 комплектов медалей в десяти видах спорта.
В воскресенье, 25 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 18 комплектов медалей в десяти видах спорта.
Плавание, 400 м комлексом, мужчины
Пловец Чейс Калиж принёс США первое золото на Олимпиаде в Токио, показав время 4.10,38. Серебряным призёром стал его соотечественник Джей Литерленд (4.10,28). Бронза досталась австралийцу Брэндону Смиту (4.10,38).
Плавание, 400 м вольным стилем, мужчины
Победителем в этой дисциплине стал 18-летний пловец из Туниса Ахмед Аюб Хафнауи, который преодолел дистанцию за 3.43,36. Серебряным призёром стал австралиец Джек Маклафлин (3.43,52). Бронза досталась американцу Кирану Смиту (3.43,94).
Плавание, 400 м комплексом, женщины
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото на дистанции 400 м комплексом (4.32,08). Серебро и бронза достались представительницам США - Эмме Уэйант (4.32,76) и Хали Фликинджер (4.34,90) соответственно.
Плавание, эстафета 4х100 м вольным стилем, женщины
Сборная Австралии с мировым рекордом выиграла женскую эстафету 4х100 м вольным стилем. Австралийки показали результат 3.29,69, опередив сборную Канады (3.32,78) и США (3.32,82).
Стрельба из пневматического пистолета, 10 м, женщины
Виталина Бацарашкина стала первой российской спортсменкой, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020. 24-летняя Бацарашкина набрала 240,3 балла, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевала Антоанета Костадинова (239,4) из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь (218,0).
Скейтбординг, стрит, мужчины
Японец Юто Хоригоме стал первым олимпийским чемпионом в скейтбординге, который впервые был включён в программу Игр именно в Токио. Хоригоме, который до этого жил неподалёку олимпийского скейтпарка, набрал 37,18 баллов, опередив бразильца Келвина Хифлера (36,15) и американца Джаггера Итона (35,35).
Синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина, женщины
Победительницами в этой дисциплине стали китаянки Хань Ван и Хинмао Ши (326,40), которые опередили представительниц Канады Дженнифер Абель и Мелиссу Ситрини-Болье (300,78), а также немок Тину Панзел и Лену Хентшелл (284,97).
Стрельба из пневматической винтовки, 10 метров, мужчины
Американец Уильям Шэйнер установил олимпийский рекорд и выиграл золото в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Шэйнер набрал 251,6 балла и опередил представителей Китая Ли-Хао Шэна (250,9) и Ян Хаожаня (229,4).
Стрельба из лука, командный турнир, женщины
Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в финале соревнований уступила лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Таким образом, россиянки повторили результат, показанный на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Бронза Олимпиады-2020 досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.
Тяжёлая атлетика, до 61 кг, мужчины
Китайский тяжелоатлет Фабин Ли стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 61 кг. Ли в сумме показал результат 313 кг (141 кг в рывке + 172 кг в толчке), установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал Эко Юли Ираван из Индонезии (302 кг - 137+165), бронза досталась Игорю Сону из Казахстана (294 кг - 131+163).
Тяжёлая атлетика, до 67 кг, мужчины
Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь выиграл золото, показав результат 332 кг (144+187) и установив олимпийский рекорд. Серебряным призёром стал колумбиец Луис Хавьер Москера Лосано (331 кг - 151+180), а бронза досталась итальянцу Мирко Дзанни (322 кг - 145+177).
Дзюдо, до 52 кг, женщины
Японская дзюдоистка Ута Абе выиграла золото Олимпийских игр, победив в финале представительницу Франции Амандин Бушар. Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.
Дзюдо, до 66 кг, мужчины
Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой Утой Абе также завоевал золотую медаль Олимпиады. В финальном поединке он победил грузина Важу Маргвелашвили. Обладателями бронзовых наград стали бразилец Даниэл Каргнин и представитель Южной Кореи Баул Ан.
Велошоссе, групповая гонка, женщины
Велогонщица Анна Кизенхофер стала победительницей шоссейной групповой гонки и принесла Австрии первую золотую медаль Олимпиады в Токио. Спортсменка преодолела дистанцию в 137 км за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Вслед за Кизенхофер финишировала голландка Аннемик ван Влёйтен. Третьей стала итальянка Элиза Лонго Боргини.
Фехтование, шпага, мужчины
Французский шпажист Ромен Каннон завоевал золотую олимпийскую медаль, обыграв в финале представителя Венгрии Гергея Шиклоши со счётом 15:10. Обладателем бронзовой награды стал украинец Игорь Рейзлин, одолевший в противостоянии за третье место итальянца Андреа Сантарелли - 15:12.
Фехтование, рапира, женщины
Сразу две российские спортсменки завоевали медали в этой дисциплине. Бронзовым призёром Игр стала россиянка Лариса Коробейникова, которая оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи. В решающем поединке серебряная медаль досталась 31-летней Инне Дериглазовой, которая уступила представительнице США Ли Кифер со счётом 13:15.
Тхэквондо, до 57 кг, женщины
В решающей поединке турнира победу одержала представительница США Анастасия Золотич, которая победила россиянку Татьяну Минину со счётом 25:17. Обладательницами бронзы стали Ло Чиа-Линг из Китайского Тайбэя и Хатидже Кюбра Ильгюн из Турции.
Тхэквондо, до 68 кг, мужчины
Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 68 кг, победив в финале британца Брэдли Синдена со счётом 34:29. Это медаль стала первой для Узбекистана на Играх-2020. Обладателями бронзы стали китаец Чжао Шуай и турок Хакан Речбер.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
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