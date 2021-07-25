День #2 ⟩ Пять свежих медалей у россиян. Брат и сестра из Японии в течение часа выиграли золото

Скейтбординг, стрит, мужчины

Японец Юто Хоригоме стал первым олимпийским чемпионом в скейтбординге, который впервые был включён в программу Игр именно в Токио. Хоригоме, который до этого жил неподалёку олимпийского скейтпарка, набрал 37,18 баллов, опередив бразильца Келвина Хифлера (36,15) и американца Джаггера Итона (35,35).

Синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина, женщины

Победительницами в этой дисциплине стали китаянки Хань Ван и Хинмао Ши (326,40), которые опередили представительниц Канады Дженнифер Абель и Мелиссу Ситрини-Болье (300,78), а также немок Тину Панзел и Лену Хентшелл (284,97).

Стрельба из пневматической винтовки, 10 метров, мужчины

Американец Уильям Шэйнер установил олимпийский рекорд и выиграл золото в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Шэйнер набрал 251,6 балла и опередил представителей Китая Ли-Хао Шэна (250,9) и Ян Хаожаня (229,4).

Стрельба из лука, командный турнир, женщины

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в финале соревнований уступила лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Таким образом, россиянки повторили результат, показанный на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Бронза Олимпиады-2020 досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.

Тяжёлая атлетика, до 61 кг, мужчины

Китайский тяжелоатлет Фабин Ли стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 61 кг. Ли в сумме показал результат 313 кг (141 кг в рывке + 172 кг в толчке), установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал Эко Юли Ираван из Индонезии (302 кг - 137+165), бронза досталась Игорю Сону из Казахстана (294 кг - 131+163).

Тяжёлая атлетика, до 67 кг, мужчины

Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь выиграл золото, показав результат 332 кг (144+187) и установив олимпийский рекорд. Серебряным призёром стал колумбиец Луис Хавьер Москера Лосано (331 кг - 151+180), а бронза досталась итальянцу Мирко Дзанни (322 кг - 145+177).

Дзюдо, до 52 кг, женщины

Японская дзюдоистка Ута Абе выиграла золото Олимпийских игр, победив в финале представительницу Франции Амандин Бушар. Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.

Дзюдо, до 66 кг, мужчины

Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой Утой Абе также завоевал золотую медаль Олимпиады. В финальном поединке он победил грузина Важу Маргвелашвили. Обладателями бронзовых наград стали бразилец Даниэл Каргнин и представитель Южной Кореи Баул Ан.

Велошоссе, групповая гонка, женщины

Велогонщица Анна Кизенхофер стала победительницей шоссейной групповой гонки и принесла Австрии первую золотую медаль Олимпиады в Токио. Спортсменка преодолела дистанцию в 137 км за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Вслед за Кизенхофер финишировала голландка Аннемик ван Влёйтен. Третьей стала итальянка Элиза Лонго Боргини.

Фехтование, шпага, мужчины

Французский шпажист Ромен Каннон завоевал золотую олимпийскую медаль, обыграв в финале представителя Венгрии Гергея Шиклоши со счётом 15:10. Обладателем бронзовой награды стал украинец Игорь Рейзлин, одолевший в противостоянии за третье место итальянца Андреа Сантарелли - 15:12.

Фехтование, рапира, женщины

Сразу две российские спортсменки завоевали медали в этой дисциплине. Бронзовым призёром Игр стала россиянка Лариса Коробейникова, которая оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи. В решающем поединке серебряная медаль досталась 31-летней Инне Дериглазовой, которая уступила представительнице США Ли Кифер со счётом 13:15.

Тхэквондо, до 57 кг, женщины

В решающей поединке турнира победу одержала представительница США Анастасия Золотич, которая победила россиянку Татьяну Минину со счётом 25:17. Обладательницами бронзы стали Ло Чиа-Линг из Китайского Тайбэя и Хатидже Кюбра Ильгюн из Турции.

Тхэквондо, до 68 кг, мужчины

Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 68 кг, победив в финале британца Брэдли Синдена со счётом 34:29. Это медаль стала первой для Узбекистана на Играх-2020. Обладателями бронзы стали китаец Чжао Шуай и турок Хакан Речбер.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 6-1-4 (11) Япония - 5-1-0 (6) США - 4-2-4 (10) Южная Корея - 2-0-3 (5) Команда ОКР - 1-4-2 (7) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России