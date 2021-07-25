Видео ⟩ Рита Дакота: "Мы рискнули спеть о Боге в эпоху TikTok-трендов и песен про задницы"

Рита призналась, что в песне рассказывается о духовном самосовершенствовании и вере в свои силы.

"Мы рискнули спеть о Боге в эпоху TikTok-трендов и песен про задницы, но неожиданно для всех трек завирусился и взлетел на первую строчку iTunes, сниппет набрал четыре миллиона просмотров, и более 100 тысяч человек поделились им у себя в соцсетях. Мы были шокированы. Но шокированы приятно", - цитирует Риту StarHit.ru.

Сначала Дакота планировала сделать дорогое и масштабное видео. Она собиралась пригласить режиссера с мировым именем, снимающего для National Geographic, но позднее передумала.

"Я захотела снять такое видео, чтобы каждый, кто мечтает заниматься творчеством, но боится, потому что "оно для избранных", передумал. Мы собрали команду непрофессионалов и сняли клип без бюджета на мобильный телефон", - объяснила Рита рождение идеи клипа.

Кстати, все деньги, которые были предназначены для съемок, они перевели в детский дом.

Видео: Рита Дакота - "Карандаш"