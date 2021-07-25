Вс, 25.07.2021
То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах
Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах

За сутки в ДТП пострадали 28 человек, четверо из них - пешеходы

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В субботу в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 28 человек, в том числе четыре пешехода, сообщили в Государственной полиции.

За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий.

В состоянии опьянения за рулем задержано 11 водителей, за превышение скорости составлено 228 протоколов, за агрессивное вождение - два.


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