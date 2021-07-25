За сутки в ДТП пострадали 28 человек, четверо из них - пешеходы
В субботу в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 28 человек, в том числе четыре пешехода, сообщили в Государственной полиции.
В субботу в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 28 человек, в том числе четыре пешехода, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий.
В состоянии опьянения за рулем задержано 11 водителей, за превышение скорости составлено 228 протоколов, за агрессивное вождение - два.