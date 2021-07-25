Латвия не выполнила ни одну из целей индустриальной политики

Основной целью разработки данной политики было содействие структурным изменениям в экономике в пользу производства товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, в том числе усилению роли промышленных отраслей, модернизации промышленности и сферы услуг и развитию экспорта. Для достижения этой цели были установлены четыре результативных показателя.

Программа предусматривала, что удельный вес обрабатывающей промышленности во внутреннем валовом продукте (ВВП) в 2020 году составит 20% по сравнению с 14,1% в 2011 году. Однако эта цель не была достигнута, так как, согласно предоставленной Минэкономики информации, доля обрабатывающей промышленности в ВВП в 2020 году составила 12,2%.

Как отмечает министерство, для Латвии характерен низкий удельный вес обрабатывающей промышленности в народном хозяйстве, при этом даже в годы быстрого роста он не превышал 14% от ВВП. За последние десять лет доля обрабатывающей промышленности составляет 12,3%, что ниже, чем в среднем по ЕС (16,7%), а также ниже, чем в Литве (19%) и Эстонии (15,6%).

Латвия также не достигла цели повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности в 2020 году на 40% по сравнению с 2011 годом, а также не была достигнута цель добиться прироста обрабатывающей промышленности к 2020 году на 60%.

Как сообщает Минэкономики, в 2020 году по сравнению с 2011 годом объемы обрабатывающей промышленности были на 22,7% выше, но это на 37,3 процентного пункта меньше поставленной цели. "Отставание от целевого показателя в значительной степени было обусловлено замедлением темпов роста экономики на традиционных для латвийских производителей экспортных рынках", - указали в министерстве.

В свою очередь, производительность обрабатывающей промышленности в 2020 году была на 26,6% выше, чем в 2011 году, но на 13,4 процентных пункта меньше целевого показателя. Также не была достигнута цель до 2020 года вкладывать в исследования и развитие 1,5% от ВВП. Если в 2011 году вкладывалось 0,7% от ВВП, то в 2020 году - 0,64% от ВВП.

В то же время, как указывает Минэкономики, с 2011 года объем инвестиций вырос на 40%, в основном за счет увеличения инвестиций в секторе высшего образования на 56%. Инвестиции в исследования и разработки в бизнес-секторе росли более умеренно - на 31%.