Сборная Латвии по баскетболу 3х3 одержала победу над Китаем и Японией

Сначала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла Китай со счётом 18:17.

Лучшим в составе латвийской сборной стал Ласманис, который заработал 11 очков. Ещё четыре очка принёс Миезис, два - Круминьш и одно - Чаварс. Самым результативным в составе китайской команды стал Дзиньцю Ху, который заработал 12 очков.

Затем сборная Латвии добыла вторую победу за день, обыграв команду Японии со счётом 21:18. Самым результативным в этом матче также стал Ласманис, который заработал семь очков. В составе японцев девять очков набрал Кейсэй Томинага.

В понедельник, 26 июля, сборная Латвии встретится с командами Сербии и Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что в первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21).

Одержав три победы в четырёх матчах, сборная Латвии занимает в группе второе место, уступая лишь Сербии, которая пока ни разу не проигрывала.

Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 предусматривает, что все 8 команд сначала сыграют друг с другом, а две лучшие команды выйдут в полуфинал. Команды, занявшие в группе места с 3-го по 6-е, продолжат борьбу с четвертьфинальной стадии.

Турнир по баскетболу 3х3 будет проходить с 24 по 28 июля.