Covid-19: в Литве за сутки выявлено 189 новых случаев, в Эстонии - 90
За минувшие сутки в Литве выявлено 189 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 90 случаев.
За минувшие сутки в Литве выявлено 189 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 90 случаев.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 189 новых случаев коронавируса, случаев смерти не зарегистрирован, сообщает Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 63,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,2%.
От Covid-19 в Литве скончались 4410 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9013 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2075 тестов на коронавирус, выявлено 90 первичных позитивных результатов, что составляет 4,3% всех тестов.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 73,4 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 2,1%.
В больницах находятся 25 пациентов с коронавирусом.
Курс вакцинации в Эстонии завершили 543 882 человека.