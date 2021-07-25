В зоопарке Сан-Диего Covid-19 заразился снежный барс

Сначала работники зоопарка заметили, что снежный барс Рамиль кашляет и у него начался насморк. Обследование подтвердило подозрения в коронавирусе. Территория, на которой содержалось животное, сейчас закрыто, три остальных барса от Рамиля изолированы.

В январе в Сафари-парке зоопарка Сан-Диего коронавирусом заболели восемь горилл. После этого зоопарк согласился испытать предусмотренную для животных экспериментальную вакцину, ее получили приматы и несколько больших кошачьих, однако не Рамиль.