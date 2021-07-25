Вс, 25.07.2021
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Анастасия Кравченока, пляжная волейболистка об Олимпийских играх

Директора школ поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса

ФОТО: Oskars Lūsis/TVNET

Организации, которые представляют педагогов, имеют разные взгляды на вакцинацию. Латвийская ассоциация руководителей в сфере образования объявила в пятницу, 24 июля, что концептуально поддерживает обязательную вакцинацию против Covid-19. Между тем, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) недавно завершил опрос, в котором более половины респондентов отрицательно относятся к обязательной вакцинации, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

В пятницу 50 директоров школ, которые входят в Латвийскую ассоциацию руководителей в сфере образования встретились с министром образования Анитой Муйжниецей (Новая консервативная партия). В учебных заведениях, которыми они руководят, относительно мало сотрудников, которые не хотят вакцинироваться, то есть 2-3 человека, включая технический персонал.

Такая же ситуация наблюдается и в Кандавской средней школе им. Карлиса Миленбахса. Однако директору школы Дайге Пуга пока непонятно, как будут налажены рабочие отношения с теми сотрудниками, которые не хотят проходить вакцинацию.

"К сожалению, даже после сегодняшнего разговора нам не совсем понятно, как действовать в ситуации, когда учитель не вакцинирован. Может ли он ходить на работу или мы должны принять обязательное решение о том, что он должен работать удаленно. Или у нас есть полное право его уволить и искать другие решения", - сказала Пуга.

Директора школ предложили снизить порог для вакцинированных учителей, чтобы они могли вернуться к очной форме обучения. Министр скептически относится к этому предложению.

"На данный момент у нас 60%, примерно 60% учителей общеобразовательных школ были вакцинированы, что близко к этим 80%. Если мы разыграем те сценарии, которые в настоящее время разрабатывает парламент, то к октябрю, с двухпроцентным увеличением за неделю, который мы видим сейчас, мы сможем достигнуть эти 80%", - сказала Муйжниеце.

Перед встречей с ассоциацией было высказано мнение, что обязательная вакцинация школьного персонала должна быть пересмотрена. Однако после переговоров с министрами мнение изменилось. Ассоциация заявила, что концептуально поддерживает обязательную вакцинацию педагогов.

"Ни один директор не высказался против. А наоборот. Мы за дисциплину, за вакцинацию, за то, что этот процесс имеет решающее значение для успешной работы.

Следовательно, мы находимся в одной лодке с министром и не видим препятствий для дальнейшего продвижения законопроекта. Конечно, есть коллеги, которые не хотят делать прививки или все еще думают. В августе будем работать с ними индивидуально - поговорим, замотивируем, очаруем. Но уж точно не директора будут теми, кто будет тормозить рассмотрение этого вопроса в Сейме", - сказал Калванс.

Опрос, проведенный LIZDA, показывает, что более половины педагогов отрицательно относятся к обязательной вакцинации против Covid-19.

"LIZDA считает, что разделение рабочих в отрасли недопустимо. Необходимо продолжать проводить переговоры о добровольной вакцинации. Организации должны объединить усилия, чтобы объяснить и замотивировать людей вакцинироваться", - прокомментировала профсоюзный руководитель Инга Ванага.

Право работодателя увольнять невакцинированных школьных работников предусмотрено действующим правительственным предложением. Это еще предстоит решить Сейму.


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