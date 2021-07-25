Уже на следующей неделе в Риге пройдет Baltic Pride; вместо парада по городу проедет автобус

В течение недели Baltic Pride 2021 пройдет около 40 мероприятий - различные дискуссии, мастер-классы, кинопоказы и конференции. В свою очередь, в этом году Прайд будет отмечаться в нетрадиционном формате с учетом ограничений из-за вируса Covid-19.

Как пояснил Залитис, в этом году традиционное событие прайда - парад - пройдет в виде творческого мультимедийного приключения "Твой особенный Baltic Pride", к которому каждый сможет подключиться в прямом эфире 7 августа.

"Парад Baltic Pride, как и любой другой гей-прайд, символизирует заметность сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ+) и его сторонников, а также их право на свободу слова и собрания.

Уже сообщалось, что привычного гей-прайда в этом году не будет, однако, вместо этого будет онлайн-мероприятие "Твой особенный Baltic Pride", которое будет состоять из "Прайд-поездки" и концерта "Празднуй с гордостью", - пояснил Залитис.

Он сообщил, что по специально выбранному маршруту по улицам Риги будет курсировать автобус Baltic Pride. Его "капитаном" станет Магнус Эриньш, который будет исполнять самые популярные песни.

Все мероприятия Baltic Pride будут организованы в соответствии со всеми мерами эпидемиологической безопасности, установленными в стране для ограничения распространения инфекции Covid-19. Мероприятие будет открыто для людей, которые были вакцинированы против Covid-19 или переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев. При входе на мероприятие необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, вместе с действующим цифровым сертификатом Covid-19, который можно получить на веб-сайте covid19sertifikats.lv.