Вс, 25.07.2021
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Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах

Covid-19 влияет на мозг аналогично инсульту

ФОТО: AFP/SCANPIX

Согласно статье, опубликованной британским ученым в медицинском журнале The Lancet, когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкого заболевания Covid-19, а при заболевании средней степени тяжести последствия сравнимы с последствиями инсульта.

По мнению экспертов, Covid-19 действительно ухудшает интеллект, и чем тяжелее заболевает человек, тем сильнее негативные эффекты. Во-первых, коронавирус снижает способность делать абстрактные логические суждения, снижает концентрацию внимания и навыки планирования.

Для тех, у кого была искусственная вентиляция легких, снижение активности мозга было эквивалентно семи баллам IQ. При этом даже инсульт в меньшей степени влияет на когнитивные способности человека: поражение мозга от него сравнимо с поражением Covid-19 в средней форме.

В то же время ученые не обнаружили связи между временем, прошедшим с момента выздоровления, и уровнем интеллекта. Эти данные показывают, что пораженный интеллект со временем не восстанавливается.

В исследовании сравнивали людей, которые были очень схожи по возрасту, расе, полу, доходу, образованию и ряду других критериев.


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