Covid-19 влияет на мозг аналогично инсульту

По мнению экспертов, Covid-19 действительно ухудшает интеллект, и чем тяжелее заболевает человек, тем сильнее негативные эффекты. Во-первых, коронавирус снижает способность делать абстрактные логические суждения, снижает концентрацию внимания и навыки планирования.

Для тех, у кого была искусственная вентиляция легких, снижение активности мозга было эквивалентно семи баллам IQ. При этом даже инсульт в меньшей степени влияет на когнитивные способности человека: поражение мозга от него сравнимо с поражением Covid-19 в средней форме.

В то же время ученые не обнаружили связи между временем, прошедшим с момента выздоровления, и уровнем интеллекта. Эти данные показывают, что пораженный интеллект со временем не восстанавливается.