Возле Елгавы горела стерня и зерновое поле
В субботу днем, 24 июля, в волости Яунсвирлаука, что возле Елгавы, загорелась стерня и зерновые поля, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В субботу днем, 24 июля, в волости Яунсвирлаука, что возле Елгавы, загорелась стерня и зерновые поля, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Она заявила, что спасатели получили вызов на место происшествия в 16:27.
Площадь горения еще не определена.
Nevienam nenovēlu šodien piedzīvoto! Laimīgi lokalizēju ar zemes diskiem. Aizdegšanās iemesls nesaprotams, versija stikla gabaliņš kuram uzpūta smalcinātus salmus. Paldies arī #VUGD puišiem. pic.twitter.com/wO5KESY3m5— Andris Strazdiņš (@vejizs) July 24, 2021