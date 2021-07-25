Вс, 25.07.2021
Хочу сказать, что очень я разочаровалась в церемонии открытия. Пустые трибуны, все было создано только для телевизора. Анастасия Кравченока, пляжная волейболистка об Олимпийских играх
Анастасия Кравченока, пляжная волейболистка об Олимпийских играх

Возле Елгавы горела стерня и зерновое поле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу днем, 24 июля, ​​в волости Яунсвирлаука, что возле Елгавы, загорелась стерня и зерновые поля, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Она заявила, что спасатели получили вызов на место происшествия в 16:27.

Площадь горения еще не определена.


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