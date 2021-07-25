Вс, 25.07.2021
Я чувствовала себя "неудобно", сообщая новости в чистой одежде из затронутого наводнением города. Сюзанна Оулен, немецкая журналистка
Сюзанна Оулен, немецкая журналистка

Видео ⟩ В окрестностях Лудзы видели медведя, который гулял по зерновому полю

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В минувший четверг, 22 июля, в волости Звиргздене камеры видеонаблюдения засняли медведя, гуляющего по зерновому полю, сообщает журнал Medības.

"В этот раз это чудо нашло и мою камеру. Медведя сфотографировали в Звиргзденской волости, что находится возле Лудзы. Утром пил кофе и готовился к рабочему дню. Вдруг получаю снимок с камеры, которая установлена ​​для того, чтобы следить за кабанами, которые приходят и объедают мое поле", - рассказывает журналу очевидец Алвис.

Видео: Медведь гуляет недалеко от Лузды


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