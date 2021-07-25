Видео ⟩ В окрестностях Лудзы видели медведя, который гулял по зерновому полю

"В этот раз это чудо нашло и мою камеру. Медведя сфотографировали в Звиргзденской волости, что находится возле Лудзы. Утром пил кофе и готовился к рабочему дню. Вдруг получаю снимок с камеры, которая установлена ​​для того, чтобы следить за кабанами, которые приходят и объедают мое поле", - рассказывает журналу очевидец Алвис.