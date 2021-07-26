День #3 ⟩ Российский финал в женской сабле и исторический успех гимнастов

Скейтбординг, стрит, женщины

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия завоевала золото Олимпийских игр в Токио в дисциплине "стрит". Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов летних Олимпийских игр.

По итогам соревнований Нисия набрала 15,26 балла. Серебряным призёром Олимпиады-2020 стала 13-летняя бразильянка Раисса Леал (14,56 балла), а бронза досталась 16-летней японке Фуне Накаяме (14,49 балла).

Стендовая стрельба, скит, женщины

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала американка Эмбер Инглиш. Второе место заняла итальянка Диана Бакози, а замкнула тройку китаянка Вэй Мэн. 28-летняя россиянка Наталья Виноградова заняла последнее, шестое место в финале соревнований.

Стендовая стрельба, скит, мужчины

Второе за день золото в стендовой стрельбе в дисциплине "скит" американцам принёс Винсент Хенкок. Серебряным призёром стал датчанин Йеспер Хансен, а бронза досталась представителю Кувейта Абдулле Аль-Рашиди.

Синхронные прыжки в воду, вышка, 10 м, мужчины

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев принесли команде Олимпийского комитета России (ОКР) первую медаль понедельника. Бондарь и Минибаев завоевали бронзовую медаль с результатом 89,64 балла. Победу одержали Томас Дейли и Мэттью Ли из Великобритании с результатом 101,01, а серебро досталось представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню.

Гребной слалом, каноэ, мужчины

Словенец Беньямин Савсек выиграл золото в гребном слаломе в категории "каноэ-одиночка". Второе место в этой дисциплине занял чех Лукас Рохан, а бронзовым призёром Олимпийских игр стал немец Сидерис Тасиадис.

Маунтинбайк, мужчины

Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем соревнований по маунтинбайку, показав результат 1:25:14. Второе место досталось Матиасу Флюкигеру из Швейцарии, а бронзу завоевал испанец Давид Валеро.

Стрельба из лука, командный турнир, мужчины

Лучники из Южной Кореи выиграли командный турнир, разгромив в финальном матче команду Китайского Тайбэя со счётом 6:0. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Японии, обыгравшие в упорном матче сборную Нидерландов со счётом 5:4.

Отметим, что накануне в женском командном турнире также победу одержали лучницы из Южной Кореи, которые в финале оказались сильнее команды ОКР (6:0).

Дзюдо, до 57 кг, женщины

Представительница Косово Нора Гякова принесла своей стране вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В финале соревнований она победила Сару Сисик из Франции. Обладателями бронзы стали японка Цукаса Ёсида и канадка Джессика Климкейт.

Дзюдо, до 73 кг, мужчины

Японский дзюдоист Сохеи Оно стал олимпийским чемпионом, победив в финале грузина Лашу Шавдатуашвили. Эта золотая медаль стала седьмой для сборной Японии на Играх-2020. Обладателями бронзы стали представитель Южной Кореи Ан Чан Грим и монгол Цогтбатар Ценд-Очир.

Фехтование, сабля, женщины

В финале турнира сошлись две россияйские саблискти София Позднякова и Софья Великая. 24-летняя Позднякова, для которой Олимпиада в Токио стала дебютной, сумела сломать сопротивление Великой и победить её со счётом 15:11.

Для Великой, которая была знаменосцем команды ОКР на церемонии открытия, эта Олимпиада стала четвёртой подряд. На счету 36-летней спортсменки стало четыре олимпийские медали - золото 2016 года в командной сабле и две серебряные медали в личном первенстве (2012, 2016).

В поединке за бронзу Олимпиады-2020 сильнее оказалась француженка Манон Брюне, которая победил представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:6.

Фехтование, рапира, мужчины

Рапирист из Гонконга Ка Лун Чон стал олимпийским чемпионом, победив в финале итальянца Даниэле Гароццо со счётом 15:11. В противостоянии за бронзу чех Александр Чупенич победил японца Такахиро Сикине - 15:8.

Тяжёлая атлетика, до 55 кг, женщины

Филиппинка Хидилин Дияс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг, показав результат 224 кг (97 кг в рывке + 127 кг в толчке). Серебряным призёром стала китаянка Ляо Цююнь (223 кг - 97+126), а бронза досталась Зульфие Чиншанло из Казахстана (213 кг - 90 + 123).

Спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золото Олимпийских игр-2020, набрав 262,500 балла. Это первая победа россиян в этом виде на Олимпиаде с 1996 года. Серебряные медали достались гимнастам из Японии (262,397), бронза - у китайцев (261,894).

Тхэквондо, до 80 кг, мужчины

Ещё одно золото в копилку команды ОКР принёс Максим Храмцов, который в финале оказался сильнее представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9). Бронзовая медаль досталась хорвату Тони Канаэту и египтянину Сейфу Эйссе.

Тхэквондо, до 67 кг, женщины

Олимпийской чемпионкой стала хорватская тхэквондистка Матея Йелич, которая в финале соревнований победила британку Лорен Уильямс со счётом 25:22. Бронза досталась Рут Гбагби из Кот-д'Ивуара и Хедайе Малак из Египта.

Настольный теннис, смешанные пары

Сборная Японии одержала победу в олимпийском турнире по настольному теннису в смешанном парном разряде. В финале хозяева соревнований Мима Ито и Юн Мизутани обыграли китайскую пару Лю Сивэнь/Сю Синь со счётом 4:3 (5:11, 7:11, 11:8, 11:9, 11:9, 6:11, 11:6). Бронза досталась дуэту из Китайского Тайбэя Юн Ю Линь/И Чин Чен.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Япония - 8-2-3 (13) США - 7-3-4 (14) Китай - 6-5-7 (18) Команда ОКР - 4-5-3 (12) Великобритания - 3-3-1 (7) Южная Корея - 3-0-4 (7) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России