Главное за 25 июля ⟩ ДТП в Кенгарагсе, рекордные морозы в Африке и полчища насекомых

В Хорватии в аварии автобуса погибли десять человек, еще 45 пострадали. Пассажирский автобус с номерными знаками Косово, направлявшийся из немецкого Франкфурта в столицу Косово Приштину, в шесть часов утра съехал с дороги и перевернулся. Авария произошла недалеко от границы Сербии, на автомагистрали, где в летнее время наблюдается интенсивное движение.

На юге Африки стоят рекордные морозы. На юге Африки синоптики фиксируют холода, аномальные для этого региона. В ряде городов Южно-Африканской Республики в воскресенье, 25 июля, продолжал идти снег, дороги там перекрыли из-за гололеда.

Назван водоем с самой теплой водой в Риге. В данный момент самая теплая воды в официальных местах для купания в Риге - в озере Бабелитес, там она прогрелась до +24 градусов.

Карбалевич: "Лукашенко не чувствует, что победил, и продолжает борьбу с вроде уже поверженным противником". Политолог Валерий Карбалевич неоднократно заявлял, что не собирается уезжать из Беларуси. По крайней мере таких планов у него не было. Этот наш разговор с ним состоялся незадолго до того, как он все-таки принял решение покинуть страну. Как и многие другие эксперты, Карбалевич почувствовал угрозу со стороны властей.

Коронавирус:

Выявлено 56 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 30,7. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 29,7 случая до 30,7.

"Мне очень жаль, но уже поздно". Опыт врача: пациенты с Covid-19 на смертном одре просят вакцину. На этой неделе врач из Алабамы в соцсетях поделилась грустным постом о том, что она видит ежедневно, работая с тяжелобольными пациентами с Covid-19. Пост получил широкую поддержку по всему миру.

Covid-19 влияет на мозг аналогично инсульту. Согласно статье, опубликованной британским ученым в медицинском журнале The Lancet, когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкого заболевания Covid-19, а при заболевании средней степени тяжести последствия сравнимы с последствиями инсульта.

Очная работа Сейма под угрозой: Мурниеце призывает депутатов вакцинироваться. Сейм с конца мая прошлого года работает удаленно. Парламентские комиссии готовятся уже в сентябре возобновить очные заседания, однако наибольшая неясность сейчас с заседаниями Сейма, где в одном зале должны собираться все 100 депутатов.

Директора школ поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса. Организации, которые представляют педагогов, имеют разные взгляды на вакцинацию. Латвийская ассоциация руководителей в сфере образования объявила в пятницу, 24 июля, что концептуально поддерживает обязательную вакцинацию против Covid-19. Между тем, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) недавно завершил опрос, в котором более половины респондентов отрицательно относятся к обязательной вакцинации.

Минздрав о ревакцинации от Covid-19: пока еще нельзя сказать, потребуется ли. По информации Совета по иммунизации (IVP) и Государственного агентства лекарств (ZVA), в данный момент нельзя сказать, будет ли необходима и когда потребуется ревакцинация от Covid-19.

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