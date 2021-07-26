"Рига" и РФШ одержали непростые победы в чемпионате

Спартак - РФШ 1:2

Очень напряжённым получился матч в Юрмале, в котором РФШ сумела вырвать победу у "Спартака" лишь в компенсированное время. Счёт на 47-й минуте открыл Леонель Вамба, который успешно реализовал 11-метровый удар. Этот гол стал для камерунца седьмым в текущем сезоне "Вирслиги".

РФШ потребовалось всего три минуты для того, чтобы сравнять счёт в матче - автором гола стал Жига Липушчек. На 91-й минуте матча 24-летний словенский защитник вновь оказался самым расторопным в штрафной соперника и принёс принёс победу РФШ.

Рига - Метта 1:0

Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился победой действующего чемпиона Латвии. Единственный гол в матче на 53-й минуте забил косоварский футболист Бесар Халими. В оставшееся время команды демонстрировали равный футбол, но счёт на табло так и не изменился.

Победа в этом матче позволила "Риге" набрать 38 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице. На втором месте с 37 очками идёт РФШ, а замыкает тройку сильнейших "Валмиера" (35 очков).

Напомним, 23 июля, стало известно о том, что футбольный клуб "Ноа" проинформировал Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) о приостановлении участия команды в чемпионате Латвии. Ранее от участия в "Вирслиге" отказался "Вентспилс", руководство которого аргументировало это решение невозможностью финансово обеспечивать клуб в дальнейшем.