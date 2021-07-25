Министр культуры Эстонии отказывается сообщать, привилась она или нет

Газета Eesti Päevaleht в последние дни утверждала, что Отт не сделала прививку и требовала ее отставки.
Отт сказал в интервью ERR, что вакцинация - очень важный способ сделать так, чтобы культура могла функционировать и альтернативных решений сегодня еще нет.
В то же время каждый должен принять осознанное решение о вакцинации, проанализировав состояние своего здоровья.
"Люди не должны принимать такие решения, скажем, путем принуждения или пропаганды, но им следует действительно подумать, какое решение является лучшим. И вакцинация, я лично определенно не против, я думаю, что сегодня это один из очень важных способов справиться с этим кризисом", - сказала Отт.