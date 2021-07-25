Министр культуры Эстонии отказывается сообщать, привилась она или нет

Газета Eesti Päevaleht в последние дни утверждала, что Отт не сделала прививку и требовала ее отставки.

Отт сказал в интервью ERR, что вакцинация - очень важный способ сделать так, чтобы культура могла функционировать и альтернативных решений сегодня еще нет.

В то же время каждый должен принять осознанное решение о вакцинации, проанализировав состояние своего здоровья.