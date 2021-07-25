Пн, 26.07.2021
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Министр культуры Эстонии отказывается сообщать, привилась она или нет

Министр культуры Аннели Отт. ФОТО: Sander Ilvest

Министр культуры Эстонии Аннели Отт, в последние дни оказавшаяся под огнем критики Eesti Päevaleht, не сообщает общественности свои личные данные и не говорит, сделала ли она прививку от коронавируса или нет, пишет Rus.Postimees.

Газета Eesti Päevaleht в последние дни утверждала, что Отт не сделала прививку и требовала ее отставки.

Отт сказал в интервью ERR, что вакцинация - очень важный способ сделать так, чтобы культура могла функционировать и альтернативных решений сегодня еще нет.

В то же время каждый должен принять осознанное решение о вакцинации, проанализировав состояние своего здоровья.

"Люди не должны принимать такие решения, скажем, путем принуждения или пропаганды, но им следует действительно подумать, какое решение является лучшим. И вакцинация, я лично определенно не против, я думаю, что сегодня это один из очень важных способов справиться с этим кризисом", - сказала Отт.


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