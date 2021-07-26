Держитесь! Прогноз Василисы Володиной на неделю с 26 июля по 1 августа

Итак, об оппозиции…

Обычно она связана с напряженностью и одновременно с подавленной активностью, нежеланными действиями или, наоборот, необходимостью отказаться от каких-то шагов.

Так что на этой неделе ожидаем:

вынужденной необходимости делать что-то непрестижное или даже унизительное, на ваш взгляд;

ситуаций, создающих тягостное ожидание, когда кажется, что вот-вот что-то произойдет, а все никак не происходит, не сдвигается;

конфликтов и отказа сотрудничать (в деловом партнерстве или личном);

роста агрессивности, грубости и легкого перехода на личности в общении.

Но вместе с тем именно эта оппозиция дает возможность проверить умение соответствовать своим же планам.

Жизнь как бы говорит: "Ты молодец, конечно, что кредитов набрал, а потянешь ежемесячный платеж, ножки не протянешь? И т. п.".

За счет квадратов от Марса и Юпитера к Черной Луне все это будет иметь максимально мощное влияние на настроение и умение контролировать свои эмоции.

Держитесь. Все будет ок.