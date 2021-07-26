Пн, 26.07.2021
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Держитесь! Прогноз Василисы Володиной на неделю с 26 июля по 1 августа

"Основная, можно сказать, фундаментальная конфигурация следующей недели - оппозиция Марса к Юпитеру, но не простая, а хитро расположенная", - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instgram и объяснила, что это значит.

Итак, об оппозиции…

Обычно она связана с напряженностью и одновременно с подавленной активностью, нежеланными действиями или, наоборот, необходимостью отказаться от каких-то шагов.

Так что на этой неделе ожидаем:

  • вынужденной необходимости делать что-то непрестижное или даже унизительное, на ваш взгляд;
  • ситуаций, создающих тягостное ожидание, когда кажется, что вот-вот что-то произойдет, а все никак не происходит, не сдвигается;
  • конфликтов и отказа сотрудничать (в деловом партнерстве или личном);
  • роста агрессивности, грубости и легкого перехода на личности в общении.

Но вместе с тем именно эта оппозиция дает возможность проверить умение соответствовать своим же планам.

Жизнь как бы говорит: "Ты молодец, конечно, что кредитов набрал, а потянешь ежемесячный платеж, ножки не протянешь? И т. п.".

За счет квадратов от Марса и Юпитера к Черной Луне все это будет иметь максимально мощное влияние на настроение и умение контролировать свои эмоции.

Держитесь. Все будет ок.

Астрологи советуют начать эту неделю с домашней уборки и наведения порядка и дают конкретные рекомендации представителям каждого знака Зодиака.

Овен

У Овнов в период с 26 июля по 1 августа ожидается большой наплыв бытовых проблем. В большинстве случаев у них не астрологические, а духовные причины, но в этот раз стоит опасаться их сильнее из-за неприятных последствий. На этой неделе последствия неурядиц могут быть катастрофическими.

Нельзя откладывать решение проблем на потом, важно вовремя обращать на них внимание. Особенно это касается любви и семьи.

Если вторая половинка или родственники будут чем-то недовольны, то Овнам стоит постараться исправить это как можно скорее.

Телец

Тельцам в эти семь дней астрологи настоятельно советуют окружить себя приятными и добрыми людьми, способными поддержать в трудную минуту. Укрепить семейные узы Тельцы смогут совместными делами и поездками. Неделя отлично подходит для шопинга, так что можно сделать кому-то сюрприз. С 26 июля по 1 августа лучше не влезать в долги.

Близнецы

У Близнецов ожидается достаточно насыщенная и стрессовая неделя. Они могут устать уже в первые дни. Марс перейдет в Деву 29 июля, так что вторая половина недели будет сложной для принятия важных решений. Астрологи советуют Близнецам быть осторожнее в общении с незнакомцами - не нужно доверять каждому встречному. Больше всего везти будет представителям данного знака с развитым чувством ответственности. Нельзя перекладывать свои дела на других - это может сыграть против Близнецов.

Рак

Самым ярким и позитивным днем недели для Раков станет 28 июля, когда Меркурий перейдет в знак Льва. В этот день может появиться много позитивных эмоций, не исключена удача в финансовой сфере. Это же будет свойственно и последующим дням. С другой стороны, Раки станут более уязвимыми к критике со стороны. Всем, кто слишком остро реагирует на чужие замечания, стоит быть осторожнее с высказываниями и ответными претензиями.

Лев

Львам стоит прожить неделю с желанием поменяться изнутри, поменять свое мировоззрение. Это идеальное время для того, чтобы пересмотреть свое отношение к привычным делам и изменить далеко идущие планы. Астрологи считают, что Львы смогут найти потерянные ранее вещи, восстановить прерванные отношения. Прошлое будет иметь большое значение, и у людей этого знака будет шанс все изменить к лучшему. Важно оставаться оптимистами.

Дева

У Дев будет лишь одна большая проблема на этой неделе - постоянно меняющееся настроение, особенно в первый день августа. Окружающие люди могут думать, что они всегда правы, и это будет раздражать Дев, но не стоит обращать на это внимание. Это идеальное время для самообразования, получения знаний и нового опыта. Можно менять работу, искать новые увлечения. За это стоит сказать спасибо Меркурию. Астрологи советуют Девам не совершать опрометчивых поступков.

Весы

У Весов на первое место выйдет здоровье, потому что им понадобится много энергии и сил для преодоления препятствий на пути. Чем лучше они будут себя чувствовать, тем больше дел смогут завершить. Астрологи советуют Весам избегать переутомления. На любовном фронте стоит выбросить белый флаг - лишние ссоры могут привести к разрыву отношений. Всем, кто пока одинок, желательно быть осторожнее с выбором потенциального партнера.

Скорпион

Скорпионам во всех важных делах и проектах лучше принимать решения, опираясь на интуицию и собственный жизненный опыт. Если придется работать с кем-то бок о бок, лучше строить рабочие отношения на основе взаимоуважения. С окружающими понадобится проявлять осторожность. Астрологи отмечают, что все финансовые и рабочие неурядицы этой недели довольно быстро себя исчерпают.

Стрелец

С 26 июля по 1 августа эксперты советуют Стрельцам фокусироваться на работе и делах. Эта неделя будет стрессовой и динамичной. Могут возникнуть новые проблемы, но с чистым умом и сильной аурой Стрельцы смогут все преодолеть без особых проблем. Их судьба в их собственных руках. Судьба в этот отрезок времени благоволит одиночкам и путешественникам. Стрельцам стоит посещать новые города и страны.

Козерог

Козерогам, как и многим другим людям, будет довольно тяжело оставаться на плаву из-за повышенного влияния стресса и упадка сил. Вторая половина недели из-за неблагоприятного перехода Марса будет вялой, но проблем при этом не убавится. Несмотря на врожденную скромность, Козероги смогут добиться хороших результатов в делах, требующих уверенности и силы духа.

Водолей

Водолеям стоит быть осторожнее в общении со лживыми людьми, которые могут пойти на обман и хитрость ради достижения своих целей. Самыми благоприятными днями будут понедельник и вторник. На выходных можно ожидать крупных жизненных изменений и неприятных сюрпризов. Это будет платой за прошлые ошибки и кармические долги. У Водолеев может пропасть стимул для самосовершенствования, но это не значит, что нужно заниматься саморазрушением. Нельзя давать волю чувствам и эмоциям. Это может быть опасно.

Рыбы

У Рыб может появиться много новых завистников и врагов. На этих людей может напасть ревность, поэтому в любви эти дни станут настоящим испытанием силы воли. На горизонте могут возникнуть новые проблемы. Рыбам-одиночкам будет везти значительно больше, поэтому астрологи советуют им не спешить с началом новых отношений. В начале недели можно порадовать себя покупками, сменой обстановки.


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