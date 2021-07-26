Пн, 26.07.2021
Я чувствовала себя "неудобно", сообщая новости в чистой одежде из затронутого наводнением города. Сюзанна Оулен, немецкая журналистка
Сюзанна Оулен, немецкая журналистка

Выявлено 23 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель подрос до 31

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 23 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 30,7 до 31.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В воскресенье сделан 3381 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 504 человек. За время пандемии умерли 2550 человек, зараженных коронавирусом.


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