Выявлено 23 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель подрос до 31
В минувшие сутки в Латвии выявлено 23 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 23 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 30,7 до 31.
Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.
В воскресенье сделан 3381 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 504 человек. За время пандемии умерли 2550 человек, зараженных коронавирусом.