Выявлено 23 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель подрос до 31

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 30,7 до 31.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В воскресенье сделан 3381 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.