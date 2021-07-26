Японка выиграла золото Олимпиады в возрасте 13 лет. Но это не рекорд
13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия завоевала золото Олимпийских игр в Токио в дисциплине "стрит".
13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия завоевала золото Олимпийских игр в Токио в дисциплине "стрит".
Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов летних Олимпийских игр.
Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Играх 1936 года в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. Второе место в списке занимает немец Клаус Зерта, который победил в академической гребле в парных двойках на Олимпиаде 1960 года в Риме.
По итогам соревнований Нисия набрала 15,26 балла. Серебряным призёром Олимпиады-2020 стала 13-летняя бразильянка Раисса Леал (14,56 балла), а бронза досталась 16-летней японке Фуне Накаяме (14,49 балла).
Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.