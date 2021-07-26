Японка выиграла золото Олимпиады в возрасте 13 лет. Но это не рекорд

Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Играх 1936 года в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. Второе место в списке занимает немец Клаус Зерта, который победил в академической гребле в парных двойках на Олимпиаде 1960 года в Риме.