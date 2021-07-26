Пн, 26.07.2021
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Сборная Латвии по баскетболу 3x3 проиграла команде ОКР

ФОТО: Reuters/ScanPix

В понедельник, 26 июля, сборная Латвии по баскетболу 3х3 потерпела сразу два поражения на Олимпийских играх в Токио.

Сначала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, уступила сербам со счётом 16:22. Это поражение стало вторым для латвийской сборной на турнире.

Лучшими в составе сборной Латвии стали Миезис, Ласманис и Чаварс, которые заработали по 5 очков. Самым результативным в составе сборной Сербии стал Деян Майсторович (11 очков).

Затем латвийские баскетболисты встречались с командой Олимпийского комитета России (ОКР) и потерпели второе поражение за день - 15:19. Самым результативным в составе сборной Латвии стал Ласманис (6 очков).

Напомним, в первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21). Затем латвийские баскетболисты обыграли Китай (18:17) и Японию (21:18).

Одержав три победы в шести матчах, сборная Латвии занимает в группе четвёртое место. Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 предусматривает, что все 8 команд сначала сыграют друг с другом, а две лучшие команды выйдут в полуфинал. Команды, занявшие в группе места с 3-го по 6-е, продолжат борьбу с четвертьфинальной стадии.

Турнир по баскетболу 3х3 будет проходить с 24 по 28 июля.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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