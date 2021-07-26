Баскетболист Лука Дончич установил рекорд века на Олимпиаде

Сборная Словении в дебютном матче на Олимпиаде-2020 обыграла команду Аргентины со счётом 118:100.

22-летний Дончич набрал 48 очков (18 из 29 с игры), сделал 11 подборов и отдал 5 передач. Звезда "Даллас Маверикс" установил исторический рекорд уже после первой половины матча, набрав 31 очко.

Словенец повторил второй результат за всю историю по набранным очкам в одном олимпийском матче. Дончич сравнялся с австралийцем Эдди Палубинскасом, который набрал 48 очков во встрече с Мексикой на Играх в 1976 году.

Рекорд по количеству набранных очков принадлежит легендарному бразильцу Оскару Шмидту, который в 1998 году записал на свой счёт 55 очков в матче против Испании. Стоит отметить, что Дончича заменили за 4 минуты до конца игры, что не позволило побить рекорд Шмидта.

Таким образом, Дончич стал первым игроком в XXI веке, набравшим более 40 очков в одном олимпийском матче.

Следующий матч Словения проведёт в четверг против Японии, а Аргентина сыграет с Испанией.