В Литве за сутки выявлено 96 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 66. Заболеваемость растет

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 96 новых случаев коронавируса, смертей с Covid-19 не фиксировалось, сообщил в понедельник, 26 июля, Департамент статистики.

За последние 14 дней кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения вырос в Литве до 65,9 случая.

За минувшие сутки было сделано 4253 теста на Covid-19. Доля положительных результатов несколько выросла и составила 2,3%. В целом в Литве сделано 4 113 004 теста на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 в Литве коронавирус диагностирован у 281 063 человек, 4410 человек, заразившихся "Covid-19", скончались.

В больницах проходят лечение 100 пациентов с коронавирусом, 13 из них находятся в реанимации.

Эстония

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено в Эстонии у 66 человек, при этом новых смертей с диагнозом Covid-19 зарегистрировано не было, сообщил в понедельник, 26 июля, Департамент здравоохранения.

Вчера было сделано 1925 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,4%. Всего в Эстонии проведено 1 606 276 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Эстонии достигло 132 524, при этом 84 617 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умер 1271 человек, заразившийся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 33 пациента с Covid-19.

По оценке Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 76,75 случая.