Видео ⟩ На Пеммском болоте вспыхнул пожар, задействованы армейские и пограничные вертолеты

Болото расположено в Кримулдском крае.

По имеющейся в службах информации, причина и площадь пожара на данный момент неизвестны. Представители Государственной службы леса отметили, что доступ к месту пожара затруднен.

В VUGD пояснили, что вызов в Ледургскую волость, где горит лес и болото, поступил в понедельник в 9:13. На месте происшествия работает 31 пожарный на девяти автоцистернах, а также пожарные-волонтеры из Инчукалнса и Ледурги. Локализация огня продолжается.

Пока неизвестно, распространился ли пожар на территорию природного заповедника Lielais un Pemmes purvs.

Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Управления охраны окружающей среды Майя Рена, природный заповедник Lielais un Pemmes purvs предназначен для защиты массивов болот.

Открытая часть болота, а также покрытые лесом полуострова и болотные островки подходят для гнездования редких хищных птиц.

На болоте много открытой воды, а также влажных и илистых мест, которые подходят для гнездования водоплавающих птиц. Площадь заповедника составляет 3475 гектаров.

RUS TVNET уже сообщал, что в связи с продолжающейся сухой погодой в большинстве лесов Латвии сохраняется высокая пожароопасность, а местами в Видземе - очень высокая. В связи с высокой пожароопасностью в лесах объявлено оранжевое предупреждение, которое в силе до 28 июля.