Ср, 28.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Видео ⟩ "Знаменитости на углях": Стас Давыдов готовит куриное филе на гриле

Манящий запах жареного мяса на гриле из соседского двора - один из первых вестников лета. Что это был бы за латвиец, если бы он хоть однажды не приготовил шашлык или сосиски на природе, потягивая освежающий напиток? У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда в сезон барбекю готовят знаменитости?

На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Стас Давыдов будет готовить куриное филе с соусом BBQ. 

Стасу потребовалось куриное филе, зелень, специи для тако (Santa Maria), кукурузные чипсы, ананасовая сальса и соус BBQ. Подавалось блюдо с красным полусладким грузинским вином "Киндзмараули" (от Amosa).

Галерея: Стас Давыдов в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Стас Давыдов обсудил с ведущей Раисой Смирновой любовь к кулинарии, комплексы из-за меленьких рук, пресловутые столбики на дорогах и предложение от инфлюенсеров Яны Брук и Мальвины сняться для аккаунта Onlyfans.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Рецепт:

1. Куриное филе слегка отбить гладкой стороной молотка, чтобы мясо готовилось быстрее.

2. Выложить в миску, добавить 2 столовые ложки масла и 1 столовую ложку специй, перемешать.

3. Выложить на решетку гриля и жарить мясо до готовности, время от времени смазывая соусом BBQ.

Подача:

Мясо выложить на тарелки. Подавать с кукурузными чипсами и ананасовой сальсой в отдельном блюде. Посыпать измельченной кинзой или петрушкой, украсить дольками лайма.


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