Видео ⟩ "Знаменитости на углях": Стас Давыдов готовит куриное филе на гриле

На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Стас Давыдов будет готовить куриное филе с соусом BBQ.
Стасу потребовалось куриное филе, зелень, специи для тако (Santa Maria), кукурузные чипсы, ананасовая сальса и соус BBQ. Подавалось блюдо с красным полусладким грузинским вином "Киндзмараули" (от Amosa).
Галерея: Стас Давыдов в передаче "Знаменитости на углях"
Во время готовки Стас Давыдов обсудил с ведущей Раисой Смирновой любовь к кулинарии, комплексы из-за меленьких рук, пресловутые столбики на дорогах и предложение от инфлюенсеров Яны Брук и Мальвины сняться для аккаунта Onlyfans.
О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!
1. Куриное филе слегка отбить гладкой стороной молотка, чтобы мясо готовилось быстрее.
2. Выложить в миску, добавить 2 столовые ложки масла и 1 столовую ложку специй, перемешать.
3. Выложить на решетку гриля и жарить мясо до готовности, время от времени смазывая соусом BBQ.
Мясо выложить на тарелки. Подавать с кукурузными чипсами и ананасовой сальсой в отдельном блюде. Посыпать измельченной кинзой или петрушкой, украсить дольками лайма.