Видео ⟩ "Знаменитости на углях": Стас Давыдов готовит куриное филе на гриле

Манящий запах жареного мяса на гриле из соседского двора - один из первых вестников лета. Что это был бы за латвиец, если бы он хоть однажды не приготовил шашлык или сосиски на природе, потягивая освежающий напиток? У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда в сезон барбекю готовят знаменитости?