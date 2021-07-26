Латвийская пловчиха Иева Малюк не попала в полуфинал на дистанции 200 м вольным стилем
На Олимпиаде в Токио прошла квалификация в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем у женщин.
На Олимпиаде в Токио прошла квалификация в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем у женщин.
Латвийская пловчиха Иева Малюк стала победительницей своего заплыва на 200-метровке вольным стилем, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Олимпийских игр в Токио.
18-летняя рижанка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,75 секунды, отстав от собственного рекорда на 2,6 секунды.
Этого результата оказалось достаточно, чтобы победить в первом заплыве, но время пловчих в остальных трёх заплывах было лучше, чем у Малюк. В результате латвийская пловчиха заняла 24-е место среди 29 участниц и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.
От попадания в число 16 лучших пловчих, которые отобрались в полуфинал, Малюк отстала на 5,42 секунды.
В среду, 28 июля, Малюк примет участие в заплыве на 100 метров вольным стилем. Кроме того, 27 июля на Олимпийских играх дебютирует латвийский пловец Данила Бобров, который выступит в дисциплине 200 метров брассом.