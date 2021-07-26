Латвийская пловчиха Иева Малюк не попала в полуфинал на дистанции 200 м вольным стилем

Латвийская пловчиха Иева Малюк стала победительницей своего заплыва на 200-метровке вольным стилем, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

18-летняя рижанка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,75 секунды, отстав от собственного рекорда на 2,6 секунды.

Этого результата оказалось достаточно, чтобы победить в первом заплыве, но время пловчих в остальных трёх заплывах было лучше, чем у Малюк. В результате латвийская пловчиха заняла 24-е место среди 29 участниц и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

От попадания в число 16 лучших пловчих, которые отобрались в полуфинал, Малюк отстала на 5,42 секунды.