Звездный отпуск ⟩ Где и с кем отдыхают российские знаменитости. Латвия, Турция или Греция?
Два месяца лета почти позади. Впереди август. Российские звезды отправились на отдых. Предлагаем узнать, где и как они это делают!
Два месяца лета почти позади. Впереди август. Российские звезды отправились на отдых. Предлагаем узнать, где и как они это делают!
Филипп Киркоров уехал в Грецию вместе с оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем - тенором Юсифом Эйвазовым.
Сейчас Филипп Киркоров находится в Нью-Йорке.
Звезды регулярно публикуют фотографии с отдыха и общаются с поклонниками в сторис.
Пока Янис тренируется, Анна с Гектором во всю наслаждаются летом.
Артист делится с подписчиками фрагментами своего времяпровождения на юрмальском побережье. А его супруга Юлия Проскурякова сменила стрижку. Она посетила салон Андрея Сильченко.
Ведущий отдыхает в Badrutt's Palace Hotel на берегу озера и делится почти пикантными фотографиями.
Певец активно проводит время в парке развлечений. Лазарев побывал на разных видах американских горок.
Ляйсан отмечает, что она старается каждый год приезжать к себе на родину в Раевку. Для нее это особое место силы.
Телеведущая наслаждается рассветами и закатами.
Жгучая брюнетка продолжает эпатировать публику, правда, американскую.