Звездный отпуск ⟩ Где и с кем отдыхают российские знаменитости. Латвия, Турция или Греция?

Филипп Киркоров и Анна Нетребко отправились в Грецию

Филипп Киркоров уехал в Грецию вместе с оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем - тенором Юсифом Эйвазовым.

Сейчас Филипп Киркоров находится в Нью-Йорке.

Влад Топалов и Регина Тодоренко тоже отдыхают в Греции

Звезды регулярно публикуют фотографии с отдыха и общаются с поклонниками в сторис.

Анна Седокова и Янис Тимма в Майами

Пока Янис тренируется, Анна с Гектором во всю наслаждаются летом.

Игорь Николаев с семьей отправился в Юрмалу

Артист делится с подписчиками фрагментами своего времяпровождения на юрмальском побережье. А его супруга Юлия Проскурякова сменила стрижку. Она посетила салон Андрея Сильченко.

Андрей Малахов улетел в Швейцарию

Ведущий отдыхает в Badrutt's Palace Hotel на берегу озера и делится почти пикантными фотографиями.

Сергей Лазарев улетел во Флориду

Певец активно проводит время в парке развлечений. Лазарев побывал на разных видах американских горок.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля в Башкирии

Ляйсан отмечает, что она старается каждый год приезжать к себе на родину в Раевку. Для нее это особое место силы.

Ксения Бородина в Турции

Телеведущая наслаждается рассветами и закатами.

Анфиса Чехова в Калифорнии

Жгучая брюнетка продолжает эпатировать публику, правда, американскую.