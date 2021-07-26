Министерство выступает за очное образование: разработаны принципы

В Минобразования пояснили, что принцип безопасного учебного заведения предусматривает, что при благоприятной ситуации в конкретном учебном заведении возможно очное обучение даже при высоком и очень высоком эпидемиологическом риске в регионе.

Третий принцип предполагает эффективность вакцинации. Министерство предложит правительству оговорить, что сотрудники образовательных учреждений, прошедшие вакцинацию, смогут работать очно. Классы, обучение в которых ведут привитые учителя, также будут обучаться очно, независимо от кумулятивного показателя в регионе или стране.

В свою очередь четвертый принцип, разработанный Министерством образования и науки, предусматривает независимость руководителя учебного заведения, который будет нести ответственность за принятие решений по учебному процессу.

В случае очень высокого риска обучение будет осуществляться дистанционно, за исключением программ дошкольного образования, специальных учебных классов и образовательного учреждения социальной коррекции Naukšēni. При этом подчеркивается, что индивидуальные консультации для учащихся 9-х и 12-х классов также должны осуществляться в очной форме.

Высшее образование

В сфере высшего образования министерство хочет оговорить, что, независимо от кумулятивного показателя в стране, лица, которые были привиты от коронавируса или переболели Covid-19, могут участвовать в очном обучении в вузах. При планировании учебного процесса высшие учебные заведения должны учитывать нормативные акты, регулирующие эпидемиологическую безопасность, а также разработанные ими протоколы безопасности.

Между тем в случае очень высокого эпидемиологического риска, если при этом установлены ограничения на передвижение и посещение общественных мест, процесс обучения будет временно проходить дистанционно, если это определено внешним нормативным актом. В свою очередь привитым и переболевшим очно будет обеспечена практическая часть обучения.

Министерство образования и науки также указало, что рассматривается вопрос о том, как ввести дистанционное обучение по определенным предметам как часть учебного процесса, если это значительно снизит эпидемиологический риск, например, дистанционные лекции.

Министерство образования и науки также хочет, чтобы процесс обучения проводился очно - насколько это возможно. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, не более 15% учебной программы можно было бы реализовать дистанционно. При необходимости этот показатель можно увеличить до 40%, но не более.

Практическую часть обучения планируется обязательно сделать в очной форме, но при этом могут быть предусмотрены ограничения на количество студентов или другие дополнительные меры эпидемиологической безопасности.

Спортивные тренировки

Что касается спортивных тренировок, Минобразования считает, что они должны проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе, предоставляя учащимся возможность не только тренироваться, но и участвовать в спортивных соревнованиях. Размер групп должен определяться в зависимости от кумулятивного показателя заболеваемости в стране, а также от площади, выделяемой на одного учащегося для тренировок и спортивных соревнований, правил использования раздевалок, требований к вентиляции и, при необходимости, ограничений продолжительности тренировок.

Молодежная работа

Министерство образования и науки также подготовило предложение по молодежной работе, предусматривающее, что лица, привитые или переболевшие Covid-19, независимо от кумулятивного показателя в стране, могут лично участвовать в молодежной работе. По мнению министерства, при любых обстоятельствах, даже при высоком кумулятивном показателе заболеваемости, поддержка должна предоставляться тем молодым людям, которые в ней больше всего нуждаются.

С другой стороны, если заболеваемость в стране низкая, молодые люди, не имеющие действующего цифрового сертификата Covid-19, также могут участвовать в очных мероприятиях, соблюдая общие принципы эпидемиологической безопасности и ограничений.

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