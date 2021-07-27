В Краславе и Резекне пройдут турниры Ghetto Football и Ghetto Basket

Ghetto Games на данный момент является крупнейшим молодёжным движением уличного спорта и культуры в Латвии и Восточной Европе, ежегодно собирающим более 10 000 участников и 300 000 зрителей в СМИ и социальных сетях.

Так же, как и в предыдущие годы, и в этом сезоне 7 августа в Резекне пройдут турниры по уличному баскетболу и футболу Ghetto Games. Место проведения мероприятия в Резекне - стоянка Олимпийского центра "Резекне", а в Краславе - стоянка возле т/ц Beta(Aronsona iela 7). Начало мероприятий в 11:00.

Ghetto Football - это турнир по уличному футболу, в котором игра проходит на площадке 10м x 15 м с асфальтным или ровным плиточным покрытием, в каждой команде по 3 игрока + 1 в резерве. Игра длится 6 минут без перерывов. Турнир проходит без судей, чтобы мотивировать участников играть честно. Первые три места награждаются подарками от Ghetto Games и партнёров проекта.

Параллельно турниру будет происходить конкурс Panna 1v1, в котором смогут участвовать три возрастные группы (U15, U19, 20+). Цель игры - выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.

В перерывах между играми у участников и зрителей есть возможность отдохнуть в зоне развлечений, где доступны разного рода настольные и виртуальные игры. Например, новус, настольный теннис, настольный футбол, FIFA21 на PlayStation и, конечно, огромный дартс, где можно выиграть приз от Ghetto Games каждые 2 часа.

Ghetto Basket - турнир по уличному баскетболу на основе правил FIBA 3x3, допуская отклонения по некоторым пунктам, например, в том, что игра происходит на асфальте. Первые три места награждаются подарками от Ghetto Games и партнёров проекта.

Турнир откроется конкурсом 3-очковых бросков между лучшими представителями Риги и Резекне, которых выдвинут города. Также как во время Ghetto Football, во время этого турнира будут проводиться различные конкурсы для зрителей, чтобы вовлечь их в процесс мероприятия.