Пн, 26.07.2021
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

Госполиция предупреждает о телефонных мошенниках: записан реальный разговор

ФОТО: Motortion Films/shutterstock.com

Несмотря на постоянные предупреждения и призывы остерегаться мошенников, Государственная полиция все еще принимает заявления о финансовых средствах, украденных мошенниками, сообщила Государственная полиция порталу Apollo.lv.

Недавно появилась схема, когда мошенники звонят жителями и прикидываются сотрудниками банка. Во время телефонного звонка мошенники сообщают о предположительно подозрительной активности на банковском счете человека, просят о немедленном сотрудничестве, а также назвать личную информацию, такую ​​как номер банковской карты, код CSV на обратной стороне банковской карты и многое другое.

По большей части все мошенники следуют схожей схеме. Государственная полиция призывает запомнить действия и принципы, характерные для телефонных мошенников:

  • Звонящий выдает себя за представителя банка и сообщает об обнаруженной проблеме на банковском счете. Например, что был сделан подозрительный перевод или покупка.
  • Мошенник выражает сильное желание помочь, таким образом пытаясь завоевать расположение и доверие человека;
  • При общении мошенник пытается получить личную информацию;
  • Мошенник торопит принимать необдуманные решения и не дает убедиться в том, что звонящий является тем, кем он представился;
  • Мошенник предлагает перейти на якобы более безопасное общение в Whatsapp, Viber или другом приложении;
  • Если же человек отказывается сотрудничать, мошенник начинает угрожать и запугивать. Он предупреждает о якобы последствиях отказа от сотрудничества.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, мы предлагаем возможность прослушать настоящий телефонный звонок мошенника, который хочет выманить средства.

Аудио: Записанный разговор с мошенником

Как себя защитить?

Если номер звонящего неизвестен, будьте осторожны и во время разговора не разглашайте личную информацию. Вероятно, это попытка мошенников с вами связаться.

Если телефонные мошенники торопят и убеждают вас принять быстрые и необдуманные решения, прекратите разговор! Особенно, если вы не уверены, что звонящий - тот, за кого он себя выдает.


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