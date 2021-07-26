Госполиция предупреждает о телефонных мошенниках: записан реальный разговор

Недавно появилась схема, когда мошенники звонят жителями и прикидываются сотрудниками банка. Во время телефонного звонка мошенники сообщают о предположительно подозрительной активности на банковском счете человека, просят о немедленном сотрудничестве, а также назвать личную информацию, такую ​​как номер банковской карты, код CSV на обратной стороне банковской карты и многое другое.

По большей части все мошенники следуют схожей схеме. Государственная полиция призывает запомнить действия и принципы, характерные для телефонных мошенников:

Звонящий выдает себя за представителя банка и сообщает об обнаруженной проблеме на банковском счете. Например, что был сделан подозрительный перевод или покупка.

Мошенник выражает сильное желание помочь, таким образом пытаясь завоевать расположение и доверие человека;

При общении мошенник пытается получить личную информацию;

Мошенник торопит принимать необдуманные решения и не дает убедиться в том, что звонящий является тем, кем он представился;

Мошенник предлагает перейти на якобы более безопасное общение в Whatsapp, Viber или другом приложении;

Если же человек отказывается сотрудничать, мошенник начинает угрожать и запугивать. Он предупреждает о якобы последствиях отказа от сотрудничества.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, мы предлагаем возможность прослушать настоящий телефонный звонок мошенника, который хочет выманить средства.

Аудио: Записанный разговор с мошенником

Как себя защитить?

Если номер звонящего неизвестен, будьте осторожны и во время разговора не разглашайте личную информацию. Вероятно, это попытка мошенников с вами связаться.