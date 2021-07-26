Госполиция предупреждает о телефонных мошенниках: записан реальный разговор

Недавно появилась схема, когда мошенники звонят жителями и прикидываются сотрудниками банка. Во время телефонного звонка мошенники сообщают о предположительно подозрительной активности на банковском счете человека, просят о немедленном сотрудничестве, а также назвать личную информацию, такую как номер банковской карты, код CSV на обратной стороне банковской карты и многое другое.
По большей части все мошенники следуют схожей схеме. Государственная полиция призывает запомнить действия и принципы, характерные для телефонных мошенников:
- Звонящий выдает себя за представителя банка и сообщает об обнаруженной проблеме на банковском счете. Например, что был сделан подозрительный перевод или покупка.
- Мошенник выражает сильное желание помочь, таким образом пытаясь завоевать расположение и доверие человека;
- При общении мошенник пытается получить личную информацию;
- Мошенник торопит принимать необдуманные решения и не дает убедиться в том, что звонящий является тем, кем он представился;
- Мошенник предлагает перейти на якобы более безопасное общение в Whatsapp, Viber или другом приложении;
- Если же человек отказывается сотрудничать, мошенник начинает угрожать и запугивать. Он предупреждает о якобы последствиях отказа от сотрудничества.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, мы предлагаем возможность прослушать настоящий телефонный звонок мошенника, который хочет выманить средства.
Аудио: Записанный разговор с мошенником
Если номер звонящего неизвестен, будьте осторожны и во время разговора не разглашайте личную информацию. Вероятно, это попытка мошенников с вами связаться.
Если телефонные мошенники торопят и убеждают вас принять быстрые и необдуманные решения, прекратите разговор! Особенно, если вы не уверены, что звонящий - тот, за кого он себя выдает.