Пн, 26.07.2021
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Видео ⟩ На трассе Валмиера - Смилтене произошло серьезное ДТП с грузовиком и трактором

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Facebbok" video/Sadursme.lv

Движение по шоссе Валмиера - Смилтене было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Как сказано в сообщении LVC, на трассе Валмиера - Смилтене (P18) возле Биксеи произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение по одной полосе регулируется Государственной полицией.

Sadursme.lv сообщает, что на участке дороги Валмиера - Смилтене в ДТП попали трактор и грузовик. На месте происшествия также работает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Портал Apollo.lv обратился в Государственную полицию, где подтвердили, что на трассе P18 произошло ДТП с участием грузовика и трактора.

Авария произошла около 15:15 на 22-м километре трассы Валмиера - Смилтене. После столкновения трактор съехал с проезжей части в канаву. Из него высыпался зерновой груз.

В полиции сообщили, что, вероятно, есть один пострадавший. Также на месте происшествия закрыта одна полоса и движение организовано по одной полосе.

Видео: На трассе Валмиера - Смилтене произошло серьезное ДТП


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