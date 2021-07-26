Видео ⟩ На трассе Валмиера - Смилтене произошло серьезное ДТП с грузовиком и трактором

Как сказано в сообщении LVC, на трассе Валмиера - Смилтене (P18) возле Биксеи произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение по одной полосе регулируется Государственной полицией.

‼️ Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Valmiera–Smiltene(P18), pie Biksējas. Satiksmi pa vienu braukšanas joslu regulē @Valsts_policija pic.twitter.com/Wo5p5teURR — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 26, 2021

Sadursme.lv сообщает, что на участке дороги Валмиера - Смилтене в ДТП попали трактор и грузовик. На месте происшествия также работает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Портал Apollo.lv обратился в Государственную полицию, где подтвердили, что на трассе P18 произошло ДТП с участием грузовика и трактора.

Авария произошла около 15:15 на 22-м километре трассы Валмиера - Смилтене. После столкновения трактор съехал с проезжей части в канаву. Из него высыпался зерновой груз.

В полиции сообщили, что, вероятно, есть один пострадавший. Также на месте происшествия закрыта одна полоса и движение организовано по одной полосе.