SPKC: в Латвии продолжает медленно расти заболеваемость Covid-19

Среднее количество тестов, выполняемых в день, немного снизилось за последнюю неделю. Если неделю назад ежедневно проводилось в среднем 7234 теста, то на прошлой неделе - 7184 теста.

В среднем четыре пациента с Covid-19 в день госпитализировались, что немного меньше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, на прошлой неделе в больницах ежедневно лечились в среднем 53 человека по сравнению с 67 неделей ранее.

По данным SPKC, наиболее выраженная заболеваемость по-прежнему наблюдается среди людей в возрасте от 20 до 29 лет.

Большинство новых случаев обнаружено в Риге и ее окрестностях.

Уровень репродукции вируса Covid-19 в настоящее время увеличился до 1,14, что свидетельствует о росте заболеваемости.

В Европе средняя кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения выросла до 151,0 по сравнению с 89,6 неделей ранее. Показатель Латвии снизился с 36,1 до 27,7 случая.

Доля завозных случаев Covid-19 на прошлой неделе, достигла 27%, их было 87, что на 30 случаев больше, чем неделей ранее. По данным SPKC, большая часть завезенных случаев Covid-19 по-прежнему приходится на третьи страны - 57% всех завезенных случаев.

Из России завезено 59 случаев Covid-19, из Турции - 31, Испании - 30, Великобритании - 27, Нидерландов - 14, Финляндии - 13, Франции - 12, Грузии - девять и Германии - семь. Количество случаев, завезенных из других стран, меньше.

На прошлой неделе было диагностировано 260 случаев Covid-19 или 13,7 случая на 100 000 жителей Латвии. Более высокая заболеваемость наблюдалась среди невакцинированных людей - 18,6 случая на 100 000 невакцинированных людей.