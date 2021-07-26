Пн, 26.07.2021
Одна из последних вещей, которую они делают перед интубацией - спрашивают, нельзя ли получить вакцину от Covid-19. Я держу их за руку и извиняюсь, что уже слишком поздно. Бритни Кобби, врач из США
Бритни Кобби, врач из США

В Латвии выдано 3500 бумажных сертификатов Covid-19 людям, которые не пользуются интернетом

ФОТО: LETA

За три недели в пяти рижских центрах жителей микрорайонов и муниципальных социальных учреждениях выдано более 3500 бумажных ковид-сертификатов тем людям, которые не пользуются интернетом или не имеют возможности авторизоваться на сайте www.covid19sertifikats.lv, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В среднем каждый рабочий день печатается 235 ковид-сертификатов. Перед получением бумажного сертификата необходимо заполнить свидетельство об обработке данных, и эта информация вводится в систему, поэтому обработка и выдача одного документа занимает от 15 до 20 минут.

С учетом высокого спроса на услугу, длительности обработки данных и наличия других функций ждать услугу распечатки ковид-сертификата в центрах жителей микрорайонов приходится несколько недель.

Поэтому Рижская дума призывает использовать эту услугу только людям, которые не пользуются интернетом и не имеют возможностей цифровой авторизации, чтобы не замедлялось получение услуги теми людьми, которым это действительно необходимо, особенно пожилыми.

Рижская дума также предлагает людям, у которых нет возможности получить сертификат в электронном виде, обращаться в медицинское учреждение, которое проводило вакцинацию от Covid-19.

С 5 июля цифровой ковид-сертификат может распечатать любой житель Риги, который не пользуется интернетом или не имеет возможности авторизоваться на сайте www.covid19sertifikats.lv, в пяти центрах жителей микрорайонов: на ул. Бривибас, 49/53, Иерикю, 43, Даугавпилс, 31, ул. Эдуарда Смильгя, 46, и ул. Гобас, 6а.

Перед тем, как отправиться в любой из центров, необходимо заранее записаться по телефону 80000800 в рабочие дни с 8 до 18 часов.


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