В Латвии выдано 3500 бумажных сертификатов Covid-19 людям, которые не пользуются интернетом

В среднем каждый рабочий день печатается 235 ковид-сертификатов. Перед получением бумажного сертификата необходимо заполнить свидетельство об обработке данных, и эта информация вводится в систему, поэтому обработка и выдача одного документа занимает от 15 до 20 минут.

С учетом высокого спроса на услугу, длительности обработки данных и наличия других функций ждать услугу распечатки ковид-сертификата в центрах жителей микрорайонов приходится несколько недель.

Поэтому Рижская дума призывает использовать эту услугу только людям, которые не пользуются интернетом и не имеют возможностей цифровой авторизации, чтобы не замедлялось получение услуги теми людьми, которым это действительно необходимо, особенно пожилыми.

Рижская дума также предлагает людям, у которых нет возможности получить сертификат в электронном виде, обращаться в медицинское учреждение, которое проводило вакцинацию от Covid-19.

С 5 июля цифровой ковид-сертификат может распечатать любой житель Риги, который не пользуется интернетом или не имеет возможности авторизоваться на сайте www.covid19sertifikats.lv, в пяти центрах жителей микрорайонов: на ул. Бривибас, 49/53, Иерикю, 43, Даугавпилс, 31, ул. Эдуарда Смильгя, 46, и ул. Гобас, 6а.

Перед тем, как отправиться в любой из центров, необходимо заранее записаться по телефону 80000800 в рабочие дни с 8 до 18 часов.