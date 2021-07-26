НО: обязательная вакцинация учителей может отрицательно сказаться на качестве образования

Сегодня фракция НО встретилась с министром образования и науки Анитой Муйжниеце (Новая консервативная партия), чтобы обсудить обязательную вакцинацию учителей.

По словам Дзинтарса, есть вопросы, по которым стороны придерживаются единого мнения, например, что школьники должны вернуться к очной форме обучения с 1 сентября. Он считает, что это действительно высокоприоритетный вопрос, и министры НО поддержат это решение.

Однако партия не услышала убедительных аргументов в пользу того, что возвращение очного обучения связано с обязательной вакцинацией всех учителей,

поскольку учителя - это лишь часть людей, с которыми дети будут контактировать в школьной среде.

Дети будут встречаться с одноклассниками ежедневно, и не все родители будут вакцинированы, сказал Дзинтарс, добавив, что риски заражения для вакцинированного учителя остаются достаточно высокими. "Это влияние может быть незначительным, но последствия такого решения и потеря большого количества учителей, когда никто не может в настоящее время точно ответить, сколько учителей уволится, вызывают беспокойство по поводу качества образования. Особенно в дошкольных учреждениях, где и так не хватает педагогов в столице и других регионах", - сказал Дзинтарс.

Это вопросы, на которые НО пока не получило убедительных ответов, но партия продолжит их внутреннее обсуждение, сообщил Дзинтарс.

Он сказал, что сегодня состоялась одна из встреч, запланированных политиками НО накануне августовского пленарного заседания, на котором Сейм примет решение по подготовленному правительством законопроекту об обязательной вакцинации представителей ряда профессий.

В среду, 28 июля, НО встретится с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом.

Планируется, что на встрече будут обсуждаться общая стратегия и различные сценарии снижения заболеваемости. "Только после этого разговора фракция НО примет решение о дальнейших действиях", - сказал Дзинтарс, добавив, что можно не только голосовать за или против законопроекта, но и скорректировать в нем некоторые детали.

"Было бы очень несправедливо и необоснованно утверждать, что всякий, кто отказывается от вакцинации, плохо выполняет свою работу со школьниками.

Нам нужно понять, действительно ли это наиболее подходящий метод и готовы ли мы заплатить такую цену и идти на такой риск", - сказал Дзинтарс.