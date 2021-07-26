В Латвии один человек запросил компенсацию за побочные эффекты после вакцинации от Covid-19

Обязательство правительства компенсировать возможные побочные эффекты от вакцины Covid-19 включено в тот же закон, который предусматривает обязательную вакцинацию для представителей нескольких профессий. Пока не ясно, какое решение депутаты Сейма примут по этому законопроекту, а также нет утвержденного механизма и порядка компенсации в связи с побочными эффектами.

Серьезные побочные эффекты после вакцинации очень редки. Например, возможный побочный эффект от вакцины Vaxzevria (вакцины производства AstraZeneca) - образование специфических тромбов - в Латвии ни у кого не зарегистрирован.

Однако было четыре случая мгновенной тяжелой аллергическойреакции, или анафилаксии, которые врачи смогли быстро предотвратить.

Среди наиболее серьезных побочных эффектов вакцинации в Латвии в общей сложности подтверждено четыре случая воспалительного заболевания сердца - миокардита и перикардита - после вакцинации мРНК-вакцинами (включая вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna).

Представитель Государственного агентства лекарств (ZVA) и Европейского агентства лекарственных средств Зане Нейкена неоднократно подчеркивала, что при плохом самочувствии нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, а не терпеть. Это касается и высокой температуры после вакцинации - следует принять лекарства и при необходимости обратиться к врачу.

Из более чем 640 000 человек, завершивших процесс вакцинации в Латвии, один человек обратился в Фонд врачебного риска за компенсацией в связи с вакцинацией против Covid-19. Инспекция здравоохранения заявила, что дело еще не было рассмотрено, поскольку заявитель еще не предоставил полную информацию.

Между тем в правительственных документах говорится: "В настоящее время нормативными актами не определены условия компенсации, если здоровью или жизни причинен вред в результате осложнений (побочных эффектов), вызванных вакцинацией".

Как будет продвигаться законопроект, будет зависеть от действий депутатов Сейма.

"Механизм компенсации, следовательно, должен быть проработан подробно, но принцип может быть аналогичным тому, который в настоящее время применяется для пациентов, испытавших какие-либо неблагоприятные моменты во время лечения, причинившие вред их здоровью", - сказал Оскар Шнейдерс, руководитель управления коммуникаций Минздрава.