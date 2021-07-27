Харийс Витолиньш назначен главным тренером сборной Латвии по хоккею
Латвийский специалист Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.
Латвийский специалист Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.
Ассистентом Витолиньша станет Артис Аболс, который до этого несколько лет работал в тренерском штабе под руководством канадского специалиста Боба Хартли.
"Я благодарен Федерации хоккея Латвии за доверие и возможность возглавить сборную в олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея, и подтверждаю, что и я, и команда тренеров приложим все усилия, чтобы получить путёвку на Олимпийские игры в Пекине", - приводит Федерация хоккея Латвии слова Витолиньша.
53-летний Витолиньш сменил на посту главного тренера Боба Хартли, который решил сосредоточиться на работе в омском "Авангарде", выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Олимпийский квалификационный турнир по хоккею стартует 26 августа. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Италии и Венгрии. Возможность сыграть на зимних Олимпийских играх 2022 года получит команда, занявшая первое место в группе.