Пн, 26.07.2021
Уважаемые коллеги - как депутаты, так и работники Сейма. Призываю всех использовать возможность и вакцинироваться от вируса Covid-19, чтобы в сентябре мы могли возобновить работу очно. Инара Мурниеце, председатель Сейма
Инара Мурниеце, председатель Сейма

В Беларуси из СИЗО выпустили журналистов, которые в знак протеста объявляли голодовку

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Беларуси из СИЗО выпустили журналистов, которые в знак протеста объявляли голодовку.
  • В России заблокировали сайты Навального.
  • Масштабные пожары в Якутии.
  • Врачи из Харьковской области работающие с ковид-пациентами несколько месяцев не получают зарплату.
  • Спортсменки борются против сексуализации женщин в спорте, а в России – критикуют мужчин в художественной гимнастике.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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