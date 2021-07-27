День #4 ⟩ Первое золото Эстонии и исторический успех российских пловцов и гимнасток

Добавим, что Рылов принёс россиянам первое олимпийское золото в плавании за 25 лет. В 1996 году на Олимпиаде в Атланте по две высшие награды получили Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Плавание, 100 м, спина, женщины

Австралийская пловчиха Кайли Рочель Маккаун выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине, преодолев дистанцию за 57,47 секунды. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), а бронза досталась американке Реган Смит (58,05).

Стрельба, пневматический пистолет, 10 м, микст

Золото в этой дисциплине досталось китайскому дуэту Цзян Жансинь/Пан Вэй. Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро, а бронза досталась украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.

Стрельба, пневматическая винтовка, 10 м, микст

Победителями соревнований стали представители Китая Ян Цянь и Ян Хаожань, которые в финале победили американцев Мэри Такер и Лукаса Козенески со счётом 17:13. Бронзовую награду завоевали россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский, которые в борбе за третье место победили дуэт из Южной Кореи Квон Ын Чи/Нам Тэ Юн.

Маунтинбайк, женщины

Весь пьедестал на соревнованиях по маунтинбайку заняли представительницы Швейцарии - первой на финиш пришла Йоланда Нефф с результатом 1:15:46, а её соотечественницы Сина Фрей и Линда Индерганд заняли второе и третье места соответственно, уступив победительнице чуть больше минуты.

Синхронные прыжки в воду, вышка, 10 м, женщины

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки не было равных китаянка Юйси Чэнь и Цзяци Чжан, которые набрали 363,78 балла. Серебряными призёрами стали американки Джессика Парратто и Делани Шнелл (310,80), а бронза досталась мексиканкам Габриэле Агундес Гарсии и Алехандре Ороско Лосе (299,70).

Сёрфинг

Американка Карисса Мур и бразилец Итало Феррейра стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в сёрфинге. Мур в финале победила Бьянку Буйтендаг из ЮАР, а бронза досталась японке Амуро Цузуки.

В мужских соревнованиях серебряным призёром стал японец Каноа Игараси, а бронзовым - австралиец Оуэн Райт.

Тяжёлая атлетика, до 59 кг, женщины

Представительница Китайского Тайбэя Ко Синчунь завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 59 кг, показав результат 236 кг (103 кг в рывке + 113 кг в толчке. Серебряным призёром стала Полина Гурьева из Татарстана (217 кг - 96+121), а бронза досталась японке Микико Андо (214 кг - 94+120).

Отметим, что медаль Гурьевой стала первой олимпийской наградой в истории Туркменистана.

Тяжёлая атлетика, до 64 кг, женщины

Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла золотую медаль, показав результат 233 кг (105+128). Серебряным призёром стала итальянка Джорджия Бординьон (232 кг - 104+128), а бронза досталась представительнице Китайского Тайбэя Вэн Хой Чен (230 кг - 103+127).

Гребной слалом, байдарка-одиночка, женщина

Победительницей стала немка Рикарда Функ, которая опередила испанку Маялен Чурро. Бронза досталась австралийке Джессике Фокс.

Дзюдо, до 81 кг, мужчины

Японский дзюдоист Таканори Нагасе стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 81 кг. В финале он победил представителя Монголии Саида Моллаеи. Обладателями бронзы стали австриец Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.

Дзюдо, до 63 кг, женщины

Лучшей в весовой категории до 63 кг стала французская дзюдоистка Кларисс Агбеньену, которая в финале победила Тину Трстеняк из Словении. Обладателями бронзы стали канадка Катрин Бошемен-Пинар и итальянка Мария Чентраккьо.

Фехтование, шпага, команды, женщины

Эстонская сборная по фехтованию в олимпийском финале победила команду Южной Кореи со счётом 36:32. Бронзовыми призёрками стали итальянки.

Это вторая медаль эстонской сборной на Олимпиаде-2020. Ранее эстонская шпажистка Катрина Лехис на индивидуальном турние завоевала бронзовую медаль, обыграв в матче за третье место россиянку Айзанат Муртазаеву.

Спортивная гимнастика, командное многоборье, женщины

Российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье в гимнастике на Олимпийских играх. Серебряные медали достались гимнасткам из США. На третьем месте расположилась команда Великобритании. Стоит добавить, что четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз не смогла завершить выступления из-за травмы ноги.

Тхэквондо, свыше 80 кг, мужчины

Ещё одно золото в копилку команды Олимпийского комитета России принёс Владислав Ларин, который стал лучшим в категории свыше 80 кг. В финале он победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии (15:9).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) США - 9-6-8 (23) Китай - 9-5-7 (21) Япония - 9-3-5 (17) Команда ОКР - 7-7-4 (18) Великобритания - 4-5-3 (12) Южная Корея - 3-2-5 (10) Австралия - 3-1-5 (9) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России