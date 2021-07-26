Мигранты в Литве отказываются от еды и требуют своего освобождения

Происходящее уже вызвало волнения в поселке с населением всего несколько сотен человек.

По словам Виргилиюса Пранскявичюса, заместителя директора районной администрации, конфликт начался, когда иракские граждане в школах отказались принимать продукты, которые им поставляла компания, нанятая муниципалитетом, и запретили это делать другим, даже несовершеннолетним и женщинам. То же самое произошло в обед.

Мэр района Альгирдас Врубляускас сказал, что недовольство иностранцев было заметно уже в пятницу, когда в школу приехали журналисты одного коммерческого телеканала.

"Они выбросили принесенную еду - иракцы сами отказались брать ее и не позволяли другим. Их единственное требование - выпустить их из этого района", - добавил Пранскявичюс.

"Они везде все запачкали, фекалии плавают в туалетах, но они не позволяют рабочим навести порядок в канализации, и мы тоже боимся отправлять туда людей", - признал заместитель директора городской администрации.

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Ситуация встревожила и жителей поселка, которые обратились за помощью к СМИ, сообщает портал Kauno diena.

"Они бастуют, они создают беспорядки, мы боимся того, чем это закончится. Мы жили мирно, но теперь мы должны опасаться за свою безопасность", - рассказала местная жительница по телефону порталу Alytusplius.lt.

Представитель полиции Алитусского округа Эгле Качинскиене сообщила агентству BNS, что сотрудники Службы общественной безопасности, охраняющие жилище мигрантов, отреагировали на жалобы жителей, а полиция отвечает за порядок на окружающей территории.