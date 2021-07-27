Олимпийские игры давно перестали быть только спортивными состязаниями - принимающие страны соревнуются в своих возможностях, в том числе в строительных и архитектурных. Показываем и рассказываем о 7 самых выдающихся спортивных объектах, созданных (или воссозданных) благодаря Олимпийским играм.

1. Афины, "Прекрасный мрамор"

Стадион Панатинаикос, Афины ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Начнём с истоков. Перед вами стадион Панатинаикос (с ударением на "о"), построенный в античные времена для тех самых исконных Олимпийских игр. В IV веке до нашей эры тут проводились соревнования в честь праздника Панафинеи - т. е. посвященные богине Афине. Спустя два тысячелетия стадион превратился в руины, но был раскопан и восстановлен к середине XIX века и принял первые современные Олимпийские игры в 1896 году. Греки называют стадион "Калимармаро", т. е. "Прекрасный мрамор", и это вполне оправданно: он мраморный и совершенно прекрасен. Можете убедиться сами!

Об истории строительства тоже стоит сказать два слова. Античный стадион начали строить, когда оратор Ликург стал ответственным за финансы Афин: он сразу же выделил бюджет и включил строительство спортивного объекта в список общественных работ. Земля, на которой возведён стадион, находилась в частном владении, но её хозяин уступил свою территорию на благо города и спорта.

В конце XIX века, когда решили восстанавливать знаменитое сооружение, в процесс вложился магнат Джордж Авероф. Отличный пример того, когда частная инициатива объединяется с общественной и государственной поддержкой во имя идеи.

2. Афины, стадион Спирос Луис

Олимпийский стадион Спирос Луис, Афины ФОТО: YANNIS BEHRAKIS/REUTERS

Другой стадион в Афинах - Спирос Луис, принимавший Олимпийские игры в 2004 году. Построен он был раньше, в начале восьмидесятых, но к летним Играм испанский архитектор Сантьяго Калатрава возвёл над стадионом крышу. (Это, к слову, тот же архитектор, который создал Дворец искусств в Валенсии.) Именно крыша делает силуэт стадиона узнаваемым, словно обрамляя его двумя изогнутыми арками.

Главные цифры такие: общий пролет - 304 м, максимальная высота - 72 м, стоимость - 130 млн евро. Сегодня это домашний стадион для сборной Греции по футболу и один из немногих работающих ныне олимпийских объектов.

3. Пекин, "Птичье гнездо"

Олимпийский стадион "Птичье гнездо", Пекин ФОТО: Greg Baker/AP

"Птичье гнездо", олимпийский стадион в Пекине, - безусловно, самое выдающееся олимпийское строение с точки зрения архитектуры. Сложнейшая инженерная конструкция, сотканная из извилистых стальных "веток", одновременно крепкая и воздушная. Освещенный изнутри, стадион превращается в совершенно фантастический, словно инопланетный, объект.

"Птичье гнездо" создано по проекту швейцарского архитектурного бюро Херцог и де Мёрон (они же разработали проект Турбинного зала для галереи Тейт Модерн в Лондоне). Художественным консультантом выступил китайский художник Ай Вэйвэй, который в 2011 году занял первую строчку в рейтинге Art Rewiev "Сто самых влиятельных персон в арт-мире".

На строительство ушло пять лет и около 325 млн евро. И это ещё не так много, как могло бы быть: стадион невольно сэкономил на материалах, т. к. для такого грандиозного строения в мире просто не хватило стали! Поэтому для крыши была создана специальная мембрана из полимера, а точнее - сам полимер был специально разработан для стадиона. Вот так талантливые идеи в сочетании с огромным бюджетом входят в историю.

4. Лондон, Акватикс Сентр

Центр водных видов спорта, Лондон ФОТО: Ron Ellis/Shutterstock

Центр водных видов спорта в Лондоне - не самое главное олимпийское сооружение города, но самое интересное с архитектурной точки зрения. Что не удивительно, ведь его создала великая Заха Хадид, получив за проект Притцкеровскую премию (это "Оскар" для архитекторов).

Тема воды - плавные линии, гладкость поверхностей, мерцающий свет - обыгрывается и снаружи, и внутри. Трибуны, трамплины, сам бассейн так же хороши и интересны, как и внешний облик здания.

5. Барселона, олимпийский стадион им. Льюиса Компаниса

Олимпийский стадион, Барселона ФОТО: Ilia Matushkin/Shutterstock

Олимпийский стадион был спроектирован ещё в 1929 году для всемирной выставки. Стадион на горе Монжуик тридцать лет принимал различные спортивные состязания, но потом оказался не у дел и в семидесятые годы был заброшен. Настолько, что трибуны пришли в негодность, а некоторые гонщики "Формулы-1" отказались от участия в гран-при Испании из-за того, что трасса на горе Монжуик небезопасна.

Этот стадион мог бы пополнить современные рейтинги самых страшных заброшенных олимпийских объектов, если бы не удача: Барселона выиграла право на проведение летних Игр в 1992 году, и стадион отремонтировали при участии итальянского архитектора Витторио Греготти. По сути, стадион перестроили заново: от своего оригинала он сохранил только фасады, наводящие на мысли об арене для боя быков и дворцовой архитектуре.

6. Токио, стадион Йойоги

Стадион Йойоги, Токио ФОТО: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Стадион Йойоги в Токио в СМИ называют "инженерным подвигом" и "вызовом законам физики" из-за необычной подвесной крыши. Стадион был построен в 1964 году, когда все расчёты делались вручную и сама конструкция была на тот момент революционной.

Архитектор стадиона Йойоги - великий Кендзо Тангэ. Помимо строительства футуристичных зданий по всему миру, он руководил перестройкой Хиросимы, делал планировку центра Скопье после землетрясения и столицы Нигерии Абуджи, создал деловые кварталы в Болонье и Неаполе.

Эту арену вы можете увидеть прямо сейчас, если включите телевизор: там проходят соревнования по гандболу в рамках нынешних XXXII летних Олимпийских игр.

Дизайн стадиона Йойого вдохновил архитектора Отто Фрая на создание олимпийского стадиона в Мюнхене.

7. Мюнхен, олимпийский стадион и новые ценности

Олимпийский стадион, Мюнхен ФОТО: Dmitri Kalvan/Shutterstock

Олимпийский стадион в Мюнхене строился с 1968 по 1972 год. Он должен был не только стать главной ареной летних Олимпийских игр 1972 года, но и отражать ценности "новой Германии" - открытой, демократичной, оптимистичной. Никакой монументальности, никакого "имперского стиля", никаких ассоциаций с предыдущими Олимпийскими играми на территории Германии.

Архитектором объекта стал Гюнтер Бениш, но в историю олимпийского зодчества мюнхенский стадион вошёл с другим именем - Отто Фрай. Именно его дизайнерскому гению принадлежит крыша - широкий и прозрачный купол, похожий на тонкое кружево, возвышается над ареной, словно превращая её в шатер. Стальные тросы и акриловое стекло впервые были использованы в таком количестве для строительства спортивного объекта.