Клоуны в городе! В Риге пройдет флешмоб специалистов медицинской клоунады

Этой городской акцией благотворительная организация Dr. Klauns откроет кампанию по сбору средств, которая продлится полтора месяца — с 27 июля по 31 августа. "В нынешних условиях сложно провести какое-то действительно большое привлекательное мероприятие, но мы придумали флешмоб", — рассказывает Марианна Миловска, руководительница Dr. Klauns.

Больничная клоунада — это вид профессиональной терапии, когда через непринужденную игру пациенты детских отделений учатся справляться со стрессом и в итоге быстрее идут на поправку.

"Сегодня, когда медики работают на пределе своих возможностей, вопрос комфортной, гармоничной среды в больнице особенно актуален, — объясняет Марианна Миловска. — Наша работа поддерживает не только детей, но и их родителей, и сам медицинский персонал".

Организация Dr. Klauns благотворительная, т.е. существует только благодаря пожертвованиям. Ежедневно на работу в детские отделения латвийских больниц выходят 35 клоунов, чтобы помочь детям справиться и поправиться.