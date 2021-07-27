Вт, 27.07.2021
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Райвис Дзинтарс, депутат, председатель правления НО
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Видео ⟩ Рыбак спас тонущую женщину в реке Даугава

ФОТО: knyazev vasily/Shutterstock.com

Девушке очень повезло, что ее попытки бороться за свою жизнь на реке Даугава заметил рыбак, сообщает передача Degpunktā.

В выходные дни спасатели вытащили из водоемов троих погибших. Вечером 24 июля правоохранители объявили о розыске 54-летнего мужчины, которого в последний раз видели в Даугмале, на пляже. На следующий день мужчина, к сожалению, был найден утонувшим в реке. Еще одни останки были найдены в озере в Риге и в пруду в волости Балви.

Во второй половине рабочего дня в колл-центр 112 поступило несколько звонков о случившимся возле Южного моста. Кто-то тонул в Даугаве.

Получив эту информацию, было решено немедленно выехать на место происшествия. На моторной лодке к месту происшествия приехали двое сотрудников спасательной станции Луцавсала.

Приехав на место происшествия, на берегу уже находились сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которые указывали на лодку.

В ней находился мужчина, который управлял лодкой, а также девушка в мокрой одежде.

Выяснилось, что рыбак спас утопающую до приезда оперативных служб. Пострадавшую в срочном порядке доставили на берег, где ее уже встретили сотрудники службы экстренной медицинской помощи. В свою очередь, полиция послушала всю историю рыбака о происшествии 26 июля.

"Смотрю, три человека показывают пальцем вниз. Я не мог понять, что они от меня хотят? Потом я увидел что-то черное, черное, что-то черное. Лежит, а не плывет. Я ей кинул спасательный круг. Она не может удержаться за него, говорит, что нет сил держаться. Думаю, что сниму жилет, отдам ей. Но она просто болтается, говоря, что нет сил, и я чувствовал, что она же его сразу отпустит. Я же его больше не надену. Тогда я сказал, что не надо больше тратить силы, и через некоторое время я сделал такой рывок и вытащил ее за борт", - рассказал рыбак, спасший тонущую женщину.

Видео: сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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