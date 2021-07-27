Видео ⟩ Рыбак спас тонущую женщину в реке Даугава

В выходные дни спасатели вытащили из водоемов троих погибших. Вечером 24 июля правоохранители объявили о розыске 54-летнего мужчины, которого в последний раз видели в Даугмале, на пляже. На следующий день мужчина, к сожалению, был найден утонувшим в реке. Еще одни останки были найдены в озере в Риге и в пруду в волости Балви.

"Смотрю, три человека показывают пальцем вниз. Я не мог понять, что они от меня хотят? Потом я увидел что-то черное, черное, что-то черное. Лежит, а не плывет. Я ей кинул спасательный круг. Она не может удержаться за него, говорит, что нет сил держаться. Думаю, что сниму жилет, отдам ей. Но она просто болтается, говоря, что нет сил, и я чувствовал, что она же его сразу отпустит. Я же его больше не надену. Тогда я сказал, что не надо больше тратить силы, и через некоторое время я сделал такой рывок и вытащил ее за борт", - рассказал рыбак, спасший тонущую женщину.