Видео ⟩ Рыбак спас тонущую женщину в реке Даугава
Девушке очень повезло, что ее попытки бороться за свою жизнь на реке Даугава заметил рыбак, сообщает передача Degpunktā.
Девушке очень повезло, что ее попытки бороться за свою жизнь на реке Даугава заметил рыбак, сообщает передача Degpunktā.
В выходные дни спасатели вытащили из водоемов троих погибших. Вечером 24 июля правоохранители объявили о розыске 54-летнего мужчины, которого в последний раз видели в Даугмале, на пляже. На следующий день мужчина, к сожалению, был найден утонувшим в реке. Еще одни останки были найдены в озере в Риге и в пруду в волости Балви.
Во второй половине рабочего дня в колл-центр 112 поступило несколько звонков о случившимся возле Южного моста. Кто-то тонул в Даугаве.
Получив эту информацию, было решено немедленно выехать на место происшествия. На моторной лодке к месту происшествия приехали двое сотрудников спасательной станции Луцавсала.
Приехав на место происшествия, на берегу уже находились сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которые указывали на лодку.
В ней находился мужчина, который управлял лодкой, а также девушка в мокрой одежде.
Выяснилось, что рыбак спас утопающую до приезда оперативных служб. Пострадавшую в срочном порядке доставили на берег, где ее уже встретили сотрудники службы экстренной медицинской помощи. В свою очередь, полиция послушала всю историю рыбака о происшествии 26 июля.
"Смотрю, три человека показывают пальцем вниз. Я не мог понять, что они от меня хотят? Потом я увидел что-то черное, черное, что-то черное. Лежит, а не плывет. Я ей кинул спасательный круг. Она не может удержаться за него, говорит, что нет сил держаться. Думаю, что сниму жилет, отдам ей. Но она просто болтается, говоря, что нет сил, и я чувствовал, что она же его сразу отпустит. Я же его больше не надену. Тогда я сказал, что не надо больше тратить силы, и через некоторое время я сделал такой рывок и вытащил ее за борт", - рассказал рыбак, спасший тонущую женщину.
Видео: сюжет передачи Degpunktā на латышском языке