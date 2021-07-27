Выявлено 68 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель подрос до 31,8

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 31 до 31,8 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В понедельник было сделано 8102 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 572 человек.

За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы пять пациентов с Covid-19, а десять человек выписаны, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 44 до 39, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время у 34 пациентов с Covid-19 заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у пяти пациентов заболевание протекает тяжело (12,8%).