Выявлено 68 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель подрос до 31,8

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет.
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 31 до 31,8 случая.
Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.
В понедельник было сделано 8102 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 572 человек.
За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы пять пациентов с Covid-19, а десять человек выписаны, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 44 до 39, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время у 34 пациентов с Covid-19 заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у пяти пациентов заболевание протекает тяжело (12,8%).
На сегодняшний день из больниц выписано 14 358 пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19.