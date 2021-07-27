Вт, 27.07.2021
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

Из-за строительных работ движение между Имантой и Золитуде будет значительно затруднено

Иллюстративное фото. ФОТО: KenCalderhead/Shutterstock

В связи со строительством сетей водоснабжения и канализации в Иманте до 31 августа будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Золитудес от Юрмалас гатве до улицы Чугуна. Там будет ходить только общественный транспорт, заявили представители SIA Rīgas ūdens.

Движение также будет перекрыто на железнодорожном переезде станции "Иманта".

Также, в связи со строительством сетей водоснабжения и канализации, движение транспорта по правой стороне проспекта Курземе будет ограничено до 31 августа - на участке от улицы Цериню до Юрмалас Гатве. На этих участках улицы интенсивное движение транспорта во время строительства невозможно, поэтому водителям рекомендуется следовать указателям.

Расширение сетей водоснабжения и канализации в северо-западной части Иманты (включая южную часть Берги и Бебербеки) финансируется из средств Европейского союза. Его цель - развивать и улучшать качество услуг водоснабжения и канализации за счет возможности подключения к централизованным системам Rīgas ūdens. Согласно этому проекту в Иманте планируется построить 10,3 км водопровода и 12,4 км канализационной сети.


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