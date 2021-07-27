Из-за строительных работ движение между Имантой и Золитуде будет значительно затруднено

Движение также будет перекрыто на железнодорожном переезде станции "Иманта".
Также, в связи со строительством сетей водоснабжения и канализации, движение транспорта по правой стороне проспекта Курземе будет ограничено до 31 августа - на участке от улицы Цериню до Юрмалас Гатве. На этих участках улицы интенсивное движение транспорта во время строительства невозможно, поэтому водителям рекомендуется следовать указателям.
Расширение сетей водоснабжения и канализации в северо-западной части Иманты (включая южную часть Берги и Бебербеки) финансируется из средств Европейского союза. Его цель - развивать и улучшать качество услуг водоснабжения и канализации за счет возможности подключения к централизованным системам Rīgas ūdens. Согласно этому проекту в Иманте планируется построить 10,3 км водопровода и 12,4 км канализационной сети.