Из-за строительных работ движение между Имантой и Золитуде будет значительно затруднено

Движение также будет перекрыто на железнодорожном переезде станции "Иманта".

Также, в связи со строительством сетей водоснабжения и канализации, движение транспорта по правой стороне проспекта Курземе будет ограничено до 31 августа - на участке от улицы Цериню до Юрмалас Гатве. На этих участках улицы интенсивное движение транспорта во время строительства невозможно, поэтому водителям рекомендуется следовать указателям.