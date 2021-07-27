Фото и видео ⟩ Пожар на болоте Пеммес удалось ограничить
Ответственным службам удалось ограничить пожар на особо охраняемой природной территории "Болота Лиелайс и Пеммес" с Сигулдском крае, начавшийся 26 июля, сообщает агентство LETA.
Ответственным службам удалось ограничить пожар на особо охраняемой природной территории "Болота Лиелайс и Пеммес" с Сигулдском крае, начавшийся 26 июля, сообщает агентство LETA.
В данный момент уточняется точная площадь выгоревшей территории.
Как сообщалось, утром в понедельник, 26 июля, VUGD получила вызов в Ледургскую волость Сигулдского края, где горели лес и болото. На месте происшествия работают сотрудники VUGD, VMD, пожарные-волонтеры, помощь оказывали армейские и пограничные вертолеты.
В VUGD также сообщили, что продолжается тушение пожара на торфяном поле в Рендской волости Кулдигского края. Вызов на место происшествия поступил во второй половине дня в воскресенье, 25 июля.
В понедельник VUGD получила вызов в Валдгалскую волость Талсинского края, где горело зерновое поле площадью 40 гектаров. Через несколько часов пожар повышенной опасности был потушен.
В VUGD отметили, что с началом уборки зерна увеличивается количество случаев возгорания полей, сена и сельхозтехники.
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