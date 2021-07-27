Латвийские баскетболисты 3х3 уверенно обыграли Нидерланды

Сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, одержала победу со счётом 22:18.

Лучшим в составе латвийской сборной стал Миезис, который заработал 9 очков. Ещё 6 очков принёс Чаварс, а 5 - Ласманис.

Победа в этом матче позволила сборной Латвии занять третье место в группе и выйти в четвертьфинал турнира, в котором предстоит матч с Японией. Игра состоится уже сегодня в 16:20 по латвийскому времени. Победитель этого матча выйдет в полуфинал и в среду сыграет с Бельгией.

Напомним, в первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21). После этого латвийские баскетболисты обыграли Китай (18:17) и Японию (21:18), а также уступили Сербии (16:22) и команде ОКР (15:19).

Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 предусматривает, что все 8 команд сначала сыграют друг с другом, а две лучшие команды выйдут в полуфинал. Команды, занявшие в группе места с 3-го по 6-е, продолжат борьбу с четвертьфинальной стадии.

Турнир по баскетболу 3х3 будет проходить с 24 по 29 июля.